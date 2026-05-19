Senaporak Lam met un terme à une aventure professionnelle de deux ans au sein de l’ESN Metsys pour rejoindre l’éditeur en cybersécurité Trellix.

« En tant que responsable régional senior des partenariats pour la France chez Trellix, ma mission consiste à renforcer et à dynamiser l’écosystème de partenaires sur le marché français en établissant des relations de confiance avec des partenaires de distribution stratégiques, les distributeurs Arrow ECS et Ingram Micro, les MSSP et nos alliances », déclare-t-il sur LinkedIn. « Mon rôle consiste principalement à favoriser une croissance durable grâce à l’accompagnement des partenaires, au développement commercial, à la mise en œuvre de stratégies de commercialisation et à l’innovation en matière de cybersécurité. Dans un environnement de menaces en constante évolution, la collaboration et la coordination au sein de l’écosystème sont essentielles pour aider les entreprises à améliorer leur cyber-résilience ».

Senaporak Lam possède une solide expérience du channel et la cybersécurité. Il a occupé les fonctions de directeur channel de Kaspersky Lab France entre 2008 et 2017. Il a construit sa carrière commerciale et managériale au sein d’entreprises telles qu’Avanquest Software et AB Soft dont il a été responsable commercial, ou encore chez Innelec Multimedia en tant que commercial spécialisé.

Plus récemment, il a été responsable channel senior de Forcepoint entre 2018 et 2019, directeur des ventes France de la division sécurité d’Ingram Micro (ex-Abbakan) jusqu’en 2023, puis directeur channel de l’éditeur Cybereason de solutions de protection des points de terminaison et de détection des menaces.

Senapolak Lam est diplômé de l’ICS Bégué, qui forme aux métiers de la finance.

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