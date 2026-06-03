L’éditeur californien Cloudera de plateforme de gestion de données embauche Koen Van Erp en tant que Lead EMEA Alliances and Channels. A ce poste, Koen Van Erp (cf. photo) sera chargé d’apporter son soutien aux équipes commerciales et de mener à bien la stratégie channel de l’entreprise de Santa Clara dans la région EMEA. Il a également pour mission de renforcer des alliances clés, notamment avec les multinationales étasuniennes AWS, Nvidia, Dell Technologies, AMD et IBM.

« Je suis impatient de renforcer notre écosystème partenaires, alors que ceux-ci aident les clients à transformer la complexité des données et de l’IA hybride en avantage stratégique et à concrétiser tout le potentiel de valeur des capacités Data Anywhere, Cloud Anywhere et AI Anywhere de Cloudera », déclare Koen Van Erp, dans un communiqué.

Fort de plus de 15 années d’expérience dans le channel et la vente, Koen Van Erp a passé 12 ans chez Google, où il a développé l’organisation commerciale partenaire EMEA de Google Cloud Security. Plus récemment, il a occupé le poste de COO (chief commercial officer) chez IronCloud.

Cette nomination a lieu alors que Cloudera met en œuvre une stratégie internationale entièrement centrée sur son écosystème de partenaires, en particulier sur les intégrateurs système. Le programme Cloudera Partner Network (CPN) propose des formations, des mesures incitatives et des outils de marketing via un portail qui inclut des ressources, ainsi que des avantages financiers, des programmes incitatifs ou encore des remises commerciales.

 

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