NinjaOne continue d’attirer les investisseurs. L’éditeur américain spécialisé dans la gestion unifiée des opérations IT annonce une extension de sa série C de plus de 400 millions de dollars, portant sa valorisation à 12,3 milliards de dollars. C’est plus du double des 5 milliards de dollars revendiqués en février 2025, lors de sa précédente levée de 500 millions de dollars.

Ce nouveau tour de table, réalisé sous forme de financement secondaire, réunit notamment Wellington Management, Teachers’ Venture Growth, BDT & MSD Partners, Sequoia Capital, Iconiq, Hedosophia, NEA, Washington Harbour Partners, CapitalG et Pinegrove Opportunity Partners. NinjaOne précise rester contrôlé par ses cofondateurs Sal Sferlazza (photo) et Chris Matarese, qui conservent la majorité du capital et des droits de vote, et ne pas avoir recours à la dette.

L’opération intervient après un exercice 2025 marqué par une croissance proche de 70% sur un an et un premier trimestre 2026 présenté comme record, au cours duquel la société dit avoir atteint la rentabilité. NinjaOne revendique désormais près de 40.000 clients dans plus de 140 pays, contre 24.000 début 2025.

Née en 2014 sous le nom NinjaRMM, la société a progressivement élargi son périmètre au-delà de la supervision et de la gestion à distance pour couvrir la gestion des terminaux, l’application automatisée des correctifs, la sauvegarde, l’accès distant, la gestion des vulnérabilités ou encore la gestion de terminaux mobiles (MDM). Avec cette nouvelle valorisation, NinjaOne entend accélérer l’intégration de l’IA dans sa plateforme et conforter son positionnement de console unifiée pour les équipes IT et les MSP.