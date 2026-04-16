L’éditeur français dédié au stockage objet embauche Eric Machabert en qualité de Field Chief Technology Officer (CTO). 

« Dans un contexte où les entreprises doivent concilier croissance exponentielle des données, exigences de sécurité et adoption de l’IA, la capacité à garantir des infrastructures résilientes et souveraines est essentielle. Je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à cette mission aux côtés des équipes et des clients de Scality », déclare Eric Machabert, dans un communiqué. En tant que Field CTO, il a un rôle clé à jouer dans l’alignement entre innovation produit, besoins marché et enjeux opérationnels, notamment autour de la cyber-résilience, de la souveraineté des données et de l’intelligence artificielle.

Avant de rejoindre Scality, Eric Machabert était DSI et RSSI chez Maincare, un éditeur de logiciels dans le domaine de la santé.

« En rejoignant notre récente recrue Pierre Barrel (AP-HP, Cezanne, Mipih), Eric Machabert vient consolider un pôle d’experts de haut niveau capable de répondre aux exigences de souveraineté et de sécurité des données médicales », déclare Alexis Wedrychowski, VP Sales chez Scality.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans l’IT, Eric Machabert  est un expert international des solutions Veeam. Il renouvelle son statut de Veeam Vanguard chaque année depuis 2015 et a fondé un groupe utilisateur·rice·s en 2022.

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