La filiale Tenexa Cloud de l’ESN francilienne Tenexa (ex Groupe Infodis) obtient la certification HDS (Hébergeur de Données de Santé) V2. Cette certification – délivrée fin mars 2026 et validée suite à un audit réalisé par le cabinet LSTI – démontre une capacité à proposer des infrastructures d’hébergement de données à la fois performantes, évolutives, sécurisées et souveraines aux établissements de santé français.

« Intégrer les plus hauts standards du marché et nous conformer aux réglementations les plus exigeantes nous permet d’offrir à nos clients des services à très forte valeur ajoutée », se félicite le directeur de la cybersécurité de Tenexa, Cédric Boucly (cf. photo), dans un communiqué. « Notre certification HDS est une réelle assurance pour nos clients évoluant dans le secteur de la santé de pouvoir héberger leurs données et applications en toute confiance », ajoute-t-il. Les données médicales à caractère personnel demeurent ainsi sur le territoire national, protégées des lois extraterritoriales susceptibles de compromettre leur confidentialité. 

Pour rappel, Tenexa revendique un effectif de plus d’un millier de personnes et un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros, ainsi que des expertises dans le cloud privé et souverain, la cybersécurité, les services managés, l’infogérance et l’accompagnement des environnements IT critiques. Fin février dernier, l’ESN a validé le jalon J1 de la qualification SecNumCloud 3.2 de son cloud privé Horizon.

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