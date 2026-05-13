L’événement Move for Climate (ex Tech for Climate), initié par l’intégrateur et hébergeur français Constellation, est prévu le 10 juin 2026, à la Maison de la Chimie, Paris 7ème. Lors de cette 5ème édition, l’organisateur ambitionne de réunir un millier de personnes de son écosystème afin de repenser et transformer leurs modèles dans un secteur technologique mû par de fortes tensions géopolitiques, énergétiques et économiques.

« Quand nous avons créé Move for Climate! en 2022, nous souhaitions amorcer une prise de conscience collective et mettre en mouvement tout un écosystème pour répondre aux défis climatiques et environnementaux », explique Etienne Besançon, président fondateur du groupe Constellation, dans un communiqué. « Aujourd’hui, dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les dépendances stratégiques et l’accélération des transformations économiques et technologiques, il devient essentiel de renforcer notre souveraineté européenne. Cela implique de réaffirmer nos valeurs, notre capacité d’innovation et notre ambition commune pour construire un modèle plus durable, résilient et responsable. Plus que jamais, nous devons poursuivre cette dynamique et agir ensemble pour accélérer la transition face à des crises désormais interdépendantes. »

Des conférences, tables rondes et ateliers sont planifiés tout au long de la journée du mercredi 10 juin. Plus de 70 intervenant·e·s sont attendu·e·s à l’occasion de cette édition, dont le spécialiste des ressources minérales Philippe Bihouix, à propos de la raréfaction des ressources et des limites des modèles de croissance actuels. Lou Welgryn, secrétaire générale de Data For Good et co-fondatrice d’Eclaircies, s’intéressera à l’intelligence artificielle (l’IA) en tant qu’accélératrice de transformation et de vulnérabilités. Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue et autrice de « Pour une Hydrologie Régénérative », partagera son expertise sur les enjeux liés à l’eau. Amélie Rouvin, coach à la Convention des Entreprises pour la Climat, abordera l’importance du facteur humain dans la transition climatique. Sarah Dubreil, fondatrice de circl.earth, évoquera le « modèle des 3 horizons » pour remettre la tech et son économie au service du vivant. L’historien Mathieu Baudin, directeur de l’Institut des Futurs souhaitables (IFs), proposera une approche prospective, « pour repartir avec une boussole plutôt qu’une feuille de route ».

Les informations pratiques sont ici.