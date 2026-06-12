La région Auvergne-Rhône-Alpes se dote d’un CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pour effectuer les premiers secours gratuitement auprès des TPE, PME, ETI, collectivités territoriales, établissements publics et associations, après un incident cyber sur le territoire régional.

Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (l’Anssi) durant l’été 2025, la gestion 24/7 de ce centre est assurée par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne, en partenariat avec Orange Cyberdefense, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes.

Le périmètre d’action du CSIRT se limite à la qualification de l’alerte, au premier diagnostic, à l’accompagnement dans les démarches obligatoires telles que le dépôt de plainte et à l’identification des ressources adaptées, pas à la remédiation de l’incident.

L’initiative s’inscrit dans un déploiement national plus large de centres régionaux de réponse aux incidents, afin de fournir une aide d’urgence aux organisations dans la tourmente suite à une attaque cyber. 15 CSIRT territoriaux existent à ce jour en France.

Cyber Assistance Auvergne-Rhône-Alpes a également un rôle d’animation des acteurs régionaux de la cyber au sein du Campus Cyber AURA situé à Charbonnières-les-Bains (69).