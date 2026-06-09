La ruée vers l’IA s’avère bénéfique à court terme pour Raspberry Pi, même si cela l’a amené à contracter un emprunt de manière à maintenir un stock suffisant de mémoires DRAM. Le fabricant annonce un bénéfice semestriel d’environ 38 millions de dollars, avec plus de 4 millions d’unités livrées, ce qui se rapproche des quelque 42 millions de dollars que les analystes avaient prévus pour l’ensemble de l’année 2026.

A la suite de cette annonce, les investisseurs se sont rués sur le titre, faisant grimper l’action de Raspberry Pi de près de 20% et multipliant par trois la valeur de l’entreprise de Cambridge en six mois.

Raspberry Pi a bien indiqué que sa rentabilité du premier semestre 2026 avait bénéficié des stocks de DRAM acquis à moindre coût avant la hausse des prix de la mémoire. La société a augmenté les prix de certains de ses produits depuis. A mesure que ses stocks s’épuisent, les marges devraient se modérer au cours du second semestre de l’année. La direction semble disposée à sacrifier une partie de sa rentabilité pour garantir son approvisionnement en semi-conducteurs. Raspberry Pi a en effet l’intention de continuer ses achats stratégiques de stocks de mémoire à crédit cette année.

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