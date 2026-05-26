Suite à l’acquisition de Lexmark l’été dernier, Xerox organise un tour de France en juin, avec une étape en Belgique en juillet, afin de dévoiler aux partenaires des deux entreprises la nouvelle identité de marque de Xerox et sa nouvelle stratégie channel. Historiquement, Xerox réalisait encore une part majoritaire de ses revenus en direct, à l’inverse de Lexmark, très orienté indirect. L’objectif est désormais de rééquilibrer le mix en faveur du channel. Une part croissante des revenus – y compris sur les offres d’impression et de services – est appelée à transiter par les partenaires.

La tournée commence à Aix-en-Provence le 4 juin 2026, puis passe par La Baule le 10 juin, Toulouse le 16 juin et Paris le 26 juin. L’étape belge est prévue à Bruxelles le 9 juillet.

Au programme de ces journées : une présentation de la nouvelle structure de partenariats de Xerox-Lexmark et des services d’accompagnement marketing afférents, une mise en avant des opportunités de développement commercial, une présentation de la gamme d’imprimantes A3 Série 9 et de la gamme de multifonctions (MFP) A4 de Lexmark, des nouvelles presses de production Xerox Proficio et IJP900, ainsi que de la gamme Primelink et enfin des solutions XPPS et managed print services (services d’impression gérés).

Pour participer à ces événements, Xerox et Lexmark convient leurs partenaires à s’inscrire auprès de leur contact commercial habituel.