Daniel Tian Sio Po quitte Numspot pour Cloud Temple. Il y conserve la mission équivalente de développer le réseau de partenaires.

Il a annoncé lui-même ce changement d’entreprise via un post LinkedIn dans lequel il se dit « ravi à l’idée de contribuer au développement du réseau partenaires de Cloud Temple, en collaboration avec les ESN, intégrateurs et éditeurs pour construire des offres à forte valeur autour du cloud souverain et de l’IA ». Et d’ajouter : « Je rejoins une équipe engagée autour d’une ambition forte : accompagner les organisations publiques et privées dans leurs enjeux de cloud de confiance, souveraineté numérique et transformation vers des environnements sécurisés ».

Vétéran dans le développement des ventes et l’animation du canal de distribution, Daniel Tian Sio Po est resté un peu moins de 3 ans chez NumSpot, un an et demi chez Capgemini, deux ans en tant que directeur commercial d’Infeeny, la filiale du groupe Econocom, et plus de 7 ans en tant que responsable en France d’Avepoint. Il a débuté chez Oracle en 1996 et a travaillé pour Microsoft pendant plus de 10 ans, jusqu’en 2010.