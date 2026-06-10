TeamViewer embauche Olivier Brasa en tant que directeur de son channel en France. Auparavant, il était directeur des alliances stratégiques de Riverbed depuis 2020. Olivier Brasa est bien connu dans le monde de la distribution IT pour avoir fondé et dirigé pendant 20 ans Memodis, grossiste dans le domaine du stockage.

A son nouveau poste, Olivier Brasa va piloter la stratégie de distribution en France de l’éditeur allemand de solutions de connectivité et de numérisation du lieu de travail. Il a pour mission d’accélérer le déploiement de la plateforme unifiée TeamViewer One et le développement de l’écosystème de partenaires (revendeurs à valeur ajoutée, fournisseurs de services gérés, intégrateurs systèmes et alliances stratégiques) auprès des grands comptes dans l’Hexagone.

Pour rappel, en fin d’année dernière, TeamViewer a lancé un programme mondial dédié aux fournisseurs de services managés (MSP) et créé en collaboration avec eux.

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