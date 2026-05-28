Commvault confie la direction de ses activités françaises à Guillaume Gamelin. Nommé Country Manager France, il succède à Milos Brkovic, qui dirigeait la filiale depuis 2021, et reportera directement à Mauro Palmigiani, vice-président Amérique latine et Europe du Sud de Commvault.

Guillaume Gamelin rejoint Commvault après avoir dirigé les activités françaises de WithSecure, dont il était vice-président régional France et Afrique du Nord. Il avait rejoint F-Secure en 2017 comme Country Manager France, avant d’accompagner la création de WithSecure pour les activités BtoB du groupe finlandais.

Figure connue de l’écosystème cyber et channel français, il revendique plus de vingt ans d’expérience dans la cybersécurité. Avant F-Secure/WithSecure, il avait notamment évolué pendant douze ans chez Sophos, où il a occupé plusieurs fonctions commerciales et channel, jusqu’à des responsabilités à l’échelle Europe du Sud puis Europe de l’Ouest.

Chez Commvault, il aura pour mission de renforcer les positions de l’éditeur en France, marché stratégique pour le groupe. Sa nomination intervient alors que Commvault cherche à élargir son positionnement historique dans la sauvegarde et la protection des données vers la cyberrésilience. Sur LinkedIn, Guillaume Gamelin présente l’éditeur comme un acteur appelé à jouer le rôle de « dernière ligne de défense » des entreprises face aux attaques visant leurs données.