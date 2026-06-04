Broadcom a publié des résultats en forte progression pour le deuxième trimestre de son exercice 2026, clos le 3 mai. Le groupe américain de semi-conducteurs et logiciels a réalisé un chiffre d’affaires record de 22,2 milliards de dollars, en hausse de 48% sur un an, pour un bénéfice net Gaap de 9,3 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action ressort à 2,44 dollars, légèrement supérieur aux attentes.

La croissance reste tirée par les semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle. Les revenus IA ont atteint 10,8 milliards de dollars sur le trimestre, en progression de 143%, portés par la demande en accélérateurs personnalisés et en équipements réseau pour datacenters. La division semi-conducteurs a généré 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 79%.

L’activité logiciels d’infrastructure, qui intègre VMware, progresse plus modestement, à 7,18 milliards de dollars, soit une hausse de 9% sur un an.

Pour le troisième trimestre, Broadcom anticipe 29,4 milliards de dollars de revenus. Le groupe prévoit notamment que ses revenus IA dans les semi-conducteurs atteignent 16 milliards de dollars, soit plus de 200% de croissance annuelle, mais en deçà du consensus de 16,36 milliards de dollars des analystes. Le CEO Hock Tan s’est dit à nouveau confiant sur l’objectif de dépasser les 100 milliards de dollars de revenus liés à l’intelligence artificielle d’ici 2027.

Ces perspectives n’ont toutefois pas suffi à satisfaire les investisseurs, dont les attentes restent très élevées sur les valeurs liées à l’IA. Le titre Broadcom a nettement reculé après la publication, pénalisé par un chiffre d’affaires légèrement inférieur au consensus et par l’absence de relèvement plus ambitieux des objectifs IA de long terme. Il a perdu près de 15% en séance, effaçant environ 300 milliards de dollars de capitalisation boursière, avant de clôturer la séance en baisse de près de 13% et entraînant dans son sillage plusieurs valeurs des semi-conducteurs.

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