Snom, spécialiste européen des solutions de communication IP professionnelles, annonce la nomination d’Ahmed Amokhtari au poste de Channel Sales Manager.

Ahmed Amokhtari aura pour mission d’aider les partenaires de Snom à développer leurs activités sur leurs marchés historiques, tout en les accompagnant dans l’identification de nouvelles opportunités de croissance. Pour y parvenir, il pourra notamment s’appuyer sur l’étendue de la gamme Snom, qui permet aux partenaires d’adresser de nouveaux usages et secteurs d’activité. Le marché de l’hôtellerie constitue à ce titre un axe de développement particulièrement intéressant.

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Ahmed Amokhtari possède une solide expérience dans l’écosystème des télécommunications. Il a débuté sa carrière dans la vente directe auprès d’un opérateur, où il a évolué pendant douze ans, avant de rejoindre un distributeur. Cette expérience lui a permis de découvrir l’univers du channel et de développer une expertise dans l’accompagnement des partenaires sur un marché particulièrement concurrentiel. Dernièrement, il occupait le poste de Channel Sales Manager chez Enreach. Ce parcours lui permet d’appréhender les enjeux du secteur aussi bien du point de vue des opérateurs et des fournisseurs de solutions que de celui des distributeurs et des partenaires.

Son lien avec Snom ne date d’ailleurs pas d’hier. Ahmed Amokhtari se souvient : « Mon premier téléphone Snom était un Snom 870 blanc. Je me souviens qu’à l’époque, Snom était le seul fabricant à proposer un téléphone blanc, et c’est encore le cas aujourd’hui. »

L’arrivée d’Ahmed Amokhtari permettra à Snom de renforcer encore sa proximité avec son réseau de partenaires et de leur apporter de nouveaux leviers de différenciation. Dans un environnement télécom en constante évolution, les partenaires doivent en effet composer avec une concurrence croissante, des attentes clients qui évoluent rapidement et des exigences de sécurité devenues incontournables. La qualité des produits ne suffit désormais plus à elle seule. La capacité à apporter une véritable valeur ajoutée et à se différencier devient ainsi déterminante pour remporter de nouveaux projets.

Ahmed Amokhtari, Channel Sales Manager chez Snom : « Le marché des télécommunications ne cesse de se réinventer, notamment avec les communications unifiées et l’UCaaS. Dans ce contexte, je souhaite aider nos partenaires à se différencier et à disposer des bons arguments pour remporter davantage de projets. Nous pouvons notamment nous appuyer sur trois leviers forts : la souveraineté européenne, notre expertise en matière de protocoles de sécurité et une véritable proximité avec nos partenaires. Cette relation de confiance est essentielle pour accompagner leur croissance. »