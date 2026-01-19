L’éditeur allemand osapiens, spécialisé dans les plateformes SaaS de pilotage de la conformité ESG et de la performance durable, annonce une levée de fonds de 100 millions de dollars en série C. Le tour est mené par Decarbonization Partners, fonds cofondé par BlackRock et Temasek. Cette opération valorise osapiens au rang de licorne et vise à accélérer le développement de sa plateforme technologique et son expansion internationale.

Cette levée s’inscrit dans une trajectoire de croissance soutenue. En 2024, osapiens avait déjà réuni 120 millions de dollars lors d’une série B menée par Goldman Sachs Alternatives, après une série A de 27 millions de dollars conduite par Armira Growth en 2023. Fondée en 2018 à Mannheim par par Alberto Zamora, Stefan Wawrzinek et Matthias Jungblut (photo), la société emploie désormais 550 collaborateurs en Europe et aux Etats-Unis et revendique plus de 2.400 clients dans le monde, portée par la montée en puissance des réglementations ESG.

Au cœur de son offre, osapiens HUB propose une plateforme cloud unifiée, s’appuyant sur l’IA pour automatiser la conformité et le reporting liés à la directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité (CSRD), au devoir de vigilance (CSDDD) ou encore au règlement européen contre la déforestation (EUDR).

osapiens a ouvert un bureau parisien en avril 2023. Vincent Canu le dirige avec l’ambition de structurer une équipe locale et de s’appuyer sur un réseau de partenaires. L’éditeur a notamment noué une alliance stratégique avec KPMG France le mois dernier pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre opérationnelle des exigences ESG.

