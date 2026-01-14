La pénurie de mémoire risque de freiner les ventes de PC en 2026, les fabricants de mémoire se tournant plutôt vers le marché lucratif des infrastructures d’IA, selon le cabinet d’études Omdia. Les fabricants de puces mémoire réaffectent en effet leurs capacités de production pour produire davantage de puces DRAM pour serveurs et de puces HBM (High Bandwidth Memory) à forte marge bénéficiaire, au lieu de puces DDR pour le grand public.

Si le marché des PC a affiché de bons résultats en 2025, l’offre de mémoire et de stockage était déjà en train de se resserrer, avec une pression à la hausse sur les prix apparue au milieu de l’année dernière. « Le coût des mémoires et du stockage pour PC grand public a augmenté de 40% au premier trimestre 2025, à 70% au quatrième trimestre », déclare Ben Yeh, analyste chez Omdia. « Compte tenu de l’offre limitée en 2026, le secteur met l’accent sur les références haut de gamme et les configurations plus légères de milieu et bas de gamme afin de protéger ses marges ».

TrendForce, l’observateur du marché taïwanais, a revu ses prévisions mondiales pour les ventes de PC en 2026. Il prévoit une baisse de 5,4% des livraisons par rapport à 2025, pour un total estimé à 173 millions d’unités. Cela pourrait avoir un impact sur l’adoption de Windows 11.

Malgré cette crise, un sondage réalisé en novembre 2025 par Omdia auprès des fournisseurs de canaux B2B révèle que 57% d’entre eux prévoient toujours une croissance en 2026.