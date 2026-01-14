Les ventes mondiales de semi-conducteurs devraient progresser de 21% en 2025 pour atteindre 793 milliards de dollars, selon les données préliminaires de Gartner. Ce fort taux de croissance serait enregistré pour la seconde année consécutive.

Le marché est toujours tracté par la croissance des revenus des semi-conducteurs pour le traitement de l’IA. Les processeurs d’IA génèrent à eux seuls plus de 200 milliards de dollars de revenus. La mémoire à large bande passante (HBM) représente désormais 23% du marché de la DRAM et plus de 30 milliards de dollars de ventes. En intégrant aussi les puces réseaux, les semi-conducteurs pour l’IA devraient représenter plus de 50 % des ventes totales de semi-conducteurs d’ici 2029, estime Gartner.

Nvidia reste la locomotive du marché avec plus de 125 milliards de dollars de recettes. Si sa croissance s’assagit à deux chiffres (+63,9% contre +120% en 2024), elle creuse l’écart avec une avance de 53 milliards de dollars sur son poursuivant direct Samsung. Elle contribue à plus de 35% à la croissance du secteur.

Avec 72 milliards de dollars de chiffre d’affaires, Samsung conforte sa seconde place grâce à la mémoire (+13%) mais ses activités hors mémoire déclinent de 8%. Autres champions mondiaux de la mémoire, SK Hynix s’empare de la troisième place au détriment d’Intel et Micron grimpe de la 7ème à la 5ème place. Intel est relayé à la 4ème place avec une part de marché de 6%, qui a fondu de moitié depuis 2021.