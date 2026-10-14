Magic Software France fait évoluer son équipe de direction en annonçant la nomination de Laurent BERNS au poste de Directeur de sa division Traçabilité Produit & DPP. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’offre de l’éditeur, qui vient d’annoncer la création d’une activité dédiée à la gestion de la traçabilité de l’ensemble du cycle de vie produit. Il s’agit d’un nouveau marché en forte croissance sur lequel Magic Software ambitionne de jouer un rôle de premier plan, en France et en Europe.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Laurent BERNS aura pour mission de piloter et de structurer la nouvelle division de Magic Software et d’assurer le déploiement commercial à grande échelle de Magic Software Touch DPP, une solution de nouvelle génération entièrement dédiée à la gestion de la traçabilité du cycle de vie produit. Au-delà de ces missions, il travaillera en étroite collaboration avec les organismes de certification français et internationaux afin de s’assurer que Magic Software Touch DPP soit parfaitement compatible avec les standards les plus exigeants. Il veillera enfin à renforcer les synergies avec les autres solutions proposées par Magic Software. Laurent BERNS est directement rattaché à Eric CHOPPE, Directeur Général de Magic Software Europe du Sud.

Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience dans le secteur de l’IT B2B, où il a occupé différents postes de direction, notamment au sein d’éditeurs de logiciels tels que W4, Macro 4 et Quest Software. Il dispose également d’une expertise reconnue dans le domaine de la traçabilité produit, secteur dans lequel il évolue depuis 2013. Il a notamment cofondé PCRM Software, une plateforme SaaS de traçabilité du cycle de vie produit moderne visant à transformer les enjeux de conformité réglementaire en avantages compétitifs pour les entreprises.

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Eric CHOPPE, Directeur Général de Magic Software Europe du Sud « Nous avons décidé de renforcer notre pôle solutions en nous positionnant sur le marché de la traçabilité produit et du DPP, qui constitue un complément naturel à notre offre actuelle. Magic Software Touch DPP va jouer un rôle central dans notre plan de croissance au cours des prochaines années. Nous appuyer sur l’expertise de Laurent va nous permettre d’accélérer notre développement sur de nombreux marchés stratégiques. Sa connaissance approfondie du métier, associée à une réelle capacité à commercialiser des solutions à très forte valeur ajoutée, constitue un véritable atout pour Magic Software. »

Laurent BERNS, Directeur de la division Traçabilité Produit de Magic Software « Magic Software bénéficie d’une expertise unique dans les domaines de la gestion, de l’intégration et de l’orchestration de la donnée. Nous disposons ainsi d’un socle industriel pour proposer une offre de traçabilité du cycle de vie produit capable de répondre aux différents cas d’usage de nos clients évoluant dans des secteurs aussi variés que le textile par exemple. Cette expertise va nous permettre de nous différencier rapidement et de devenir un acteur de confiance pour l’ensemble de nos clients et nos partenaires. »