Le revendeur allemand Inmac Wstore promeut Isabelle Allegaert en tant que présidente. Elle remplace Laurent Courteaud à ce poste tandis qu’il devient directeur IT du groupe Bechtle en France.

Isabelle Allegaert et Laurent Courteaud avaient tous deux succédé – en tant que binôme – à Jacques Théfo, à la tête d’Inmac wstore, en 2020.

En tant que présidente, Isabelle Allegaert aura désormais pour mission de renforcer l’approche multicanale de l’entreprise et sa gamme de services. Arrivée chez Inmac Wstore en 2008, elle a occupé divers postes à responsabilités, de la gestion des approvisionnements et de la production au marketing stratégique, jusqu’à la co-direction.

Quant à Laurent Courteaud, il a pour objectifs de renforcer la coopération inter-entreprises en France et de promouvoir l’IA au sein du groupe. Il jouera également un rôle d’ambassadeur technologique auprès de l’ensemble de l’écosystème externe : clients, partenaires et autres instances stratégiques.

Bechtle est présent sur le marché français depuis 2000. Le groupe a racheté Inmac Wstore en 2018, suivi de Cadmes, spécialiste des solutions PLM, en 2022. Le renforcement s’est poursuivi avec l’intégration d’Apixit, expert en cybersécurité et réseaux, fin 2023. En France, Bechtle emploie environ 1.200 personnes sur 17 sites et réalise un chiffre d’affaires de 825 millions d’euros environ.