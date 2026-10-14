Oxalys se positionne en partenaire stratégique du groupe Delta Dore et l’accompagne dans la modernisation de la gestion de ses relations fournisseurs.

Groupe technologique et industriel, pionnier du logement connecté, Delta Dore conçoit et fabrique via ses trois sites de production en France et en Allemagne, en moyenne 5 millions de produits par an. Fortement engagé dans une démarche RSE, le groupe place son expertise en gestion de l’énergie et protection solaire au service de la transition énergétique depuis plus de 50 ans. Ses solutions équipent aujourd’hui plus de 23 millions de logements en Europe.

Un projet stratégique au service de la croissance de Delta Dore

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Au regard de l’activité et de l’organisation du groupe, la fonction achats occupe un rôle de premier plan. Elle intervient très en amont, en accompagnement de la R&D, qui est au cœur de sa capacité d’innovation, et en aval pour sécuriser l’approvisionnement des sites de production et garantir un haut niveau de qualité. Cette responsabilité s’exerce en interaction étroite et permanente avec la qualité fournisseurs.

Par ailleurs, Delta Dore inscrit ses activités dans une démarche de responsabilité sociétale pleinement intégrée à sa stratégie d’entreprise. Les achats y contribuent directement, notamment sur les dimensions de conformité, d’éthique, de relations fournisseurs responsables et d’alignement avec le label Relations Fournisseurs et Achats Responsables (RFAR). L’ensemble de ces enjeux génère un volume croissant de données fournisseurs à maîtriser, fiabiliser et exploiter. La digitalisation des relations fournisseurs s’est donc imposée comme un levier naturel de performance, de maîtrise des risques et de cohérence avec la trajectoire de transformation digitale du groupe.

Sélectionner un partenaire de confiance et une solution éprouvée

Delta Dore a mené une démarche structurée, s’appuyant sur une phase de veille et de benchmark des solutions du marché. Celle‑ci a été conduite à partir d’un cahier des charges élaboré collectivement avec l’ensemble des parties prenantes internes : achats de production, achats indirects, approvisionnements, qualité fournisseurs et DSI.

Vincent Battaglia, Directeur Achats chez Delta Dore « Ce projet s’inscrivant pleinement dans la stratégie de transformation du groupe, il a été sponsorisé par la direction générale, avec une volonté affirmée de décision collégiale et alignée avec les enjeux industriels, digitaux et RSE de Delta Dore. Cette démarche a permis de réduire progressivement le panel d’acteurs et d’identifier les solutions les plus en capacité de répondre à nos besoins dans une logique de projet d’entreprise. »

C’est dans ce contexte que la solution Oxalys a été sélectionnée.

« Nous avons été sensibles à l’opportunité de collaborer avec un acteur français comme Oxalys, au regard des enjeux de souveraineté numérique, et à la volonté d’être accompagnés par un éditeur de taille intermédiaire, en phase avec les enjeux d’une ETI industrielle comme Delta Dore. » Vincent Battaglia, Directeur Achats chez Delta Dore

Collaborer directement avec un éditeur a été un point clé, car cela favorise la proximité, la qualité des échanges et la capacité à inscrire la solution dans une logique d’amélioration continue. La taille d’Oxalys a aussi constitué un critère fort. En tant qu’ETI industrielle et familiale, Delta Dore cherchait un partenaire capable de comprendre les enjeux d’une organisation de taille intermédiaire, tout en disposant d’une couverture fonctionnelle suffisamment large. La capacité d’Oxalys à adresser à la fois les achats de production, la qualité fournisseurs et les achats indirects a clairement fait la différence, dans un marché où peu d’acteurs mid‑market proposent une approche aussi transverse. Enfin, la qualité des échanges, tant sur les aspects métiers que techniques, a confirmé ce choix.

Vincent Battaglia, Directeur Achats chez Delta Dore « Les équipes Oxalys ont démontré une compréhension fine de notre contexte industriel, de nos enjeux d’innovation et de performance, ainsi qu’une forte volonté d’implication, que nous retrouvons aujourd’hui dans la préparation du déploiement. »