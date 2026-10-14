Le groupe Constellation fusionne ses filiales Login Sécurité et Tionis afin de réunir au sein d’un même ensemble ses expertises en cybersécurité, réseau, sécurité des infrastructures et observabilité. Effective depuis le 1er octobre, l’opération donne naissance à une entité unique conservant le nom de Login Sécurité, forte de 100 collaborateurs réalisant environ 30 M€ de chiffre d’affaires annuel, en progression d’environ 8 à 9 %.

Ce rapprochement répond à la convergence croissante entre les métiers du réseau et de la cybersécurité. Tionis était historiquement positionné sur l’intégration réseau et la sécurité tandis que Login Sécurité couvrait les activités de cybersécurité. Pour Yves Pellemans, directeur général délégué de Constellation (photo), l’objectif est de proposer une chaîne continue allant de l’observabilité du réseau et des applications et de la sécurité périmétrique jusqu’au SOC, à la réponse à incident et aux technologies EDR/XDR.

En pratique, Constellation entend surtout rationnaliser son organisation. Jusqu’à présent, un même client pouvait disposer d’un interlocuteur pour son contrat réseau-sécurité et d’un autre pour la cybersécurité. Les deux activités seront désormais pilotées de manière unifiée. Les centres de services réseau-sécurité et cyber sont également rapprochés afin d’améliorer le partage d’informations, d’accélérer le diagnostic des incidents et de fluidifier leur traitement.

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Le nouvel ensemble est placé sous la direction de Guillaume Buffier, déjà directeur général de Login Sécurité. Aucun plan de réduction d’effectifs n’accompagne cette réorganisation, précise Yves Pellemans. Le portefeuille technologique comprend une vingtaine de marques parmi lesquelles Check Point, Citrix, Cyberwatch, Extreme Networks, Fortinet, Trend Micro, SentinelOne, Palo Alto Networks, Microsoft Defender, HarfangLab, IBM QRadar et Instana.

Cette consolidation s’inscrit dans une démarche plus large de rationalisation de l’organisation de Constellation. Le groupe, constitué au fil d’une trentaine d’acquisitions, a progressivement consolidé ses « étoiles » : il en reste aujourd’hui une dizaine, organisées autour de quatre unités d’affaire : Datacenter & Cloud, Sécurité & Cybersécurité, Réseau & Connectivité et Business Transformation.

Pour 2026, le groupe vise un chiffre d’affaires au moins équivalent aux 212 M€ réalisés l’an dernier et ambitionne surtout de franchir le cap des 100 M€ de revenus récurrents.