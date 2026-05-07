Dans une lettre ouverte à ses clients et partenaires, le CEO d’Everpure (ex Pure Storage), Charles Giancarlo, alerte sur la flambée « sans précédent » des coûts de composants. Il évoque des hausses de 300% à 900% depuis la mi-2025 tandis que les prix d’Everpure n’ont augmenté « que » de 70% depuis début 2026.

L’ensemble du secteur IT est touché par cette augmentation des coûts liée à une pénurie de composants, elle-même due à l’explosion de la demande en infrastructures d’intelligence artificielle (IA). Ce phénomène a bien entendu des conséquences importantes pour les partenaires IT.

Pour rappel, en février dernier, le cabinet d’analyse Gartner estimait que les mémoires DRAM et NAND flash, utilisées dans les PC et les smartphones, devraient connaître une nouvelle hausse de prix de 130% d’ici la fin de l’année 2026.

Dans sa lettre, le PDG d’Everpure défend un positionnement axé sur la transparence, le partage des coûts avec ses clients et le refus de tirer profit de cette crise qui risque fort de s’inscrire dans la durée. Des analystes évoquent l’horizon 2030.

Voici le contenu complet en français de la lettre de Charles Giancarlo à propos de la crise actuelle des chaînes d’approvisionnement :

« Pour la troisième fois en dix ans, le monde de la technologie est confronté à une perturbation des chaînes d’approvisionnement « qui ne survient qu’une fois par décennie ». En 2021, le Covid-19 a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales en restreignant d’abord l’offre, en vidant les usines produisant des systèmes électroniques, puis en faisant fortement augmenter la demande pour ces mêmes systèmes afin de soutenir les nouvelles économies du télétravail et du commerce en ligne. Ensuite, début 2025, les droits de douane du « Liberation Day » ont considérablement augmenté le coût des équipements électroniques provenant d’Asie. Aujourd’hui, en 2026, la croissance exceptionnelle de la demande en composants semi-conducteurs pour répondre à l’appétit insatiable pour l’IA a largement dépassé la capacité mondiale de fabrication, portant les prix des composants à des niveaux record.

Pour les clients, cela représente la plus forte hausse des prix des technologies depuis le début de l’ère high-tech. Cette situation a pris tout le monde par surprise, car même ceux qui n’investissent pas dans l’IA sont également touchés par cette inflation des prix technologiques. En effet, tous les clients, y compris de nombreux fabricants de technologies, sont confrontés à ces hausses marquées.

Everpure s’approvisionne en grandes quantités de CPU, de mémoire DRAM, de puces de stockage Flash et de milliers d’autres composants pour concevoir ses systèmes de stockage de données destinés aux entreprises, aux hyperscalers et aux usages liés à l’IA. Face à l’augmentation des coûts, nous avons augmenté nos prix au cours du dernier trimestre et pourrions être amenés à le faire à nouveau. En moyenne, nos prix ont augmenté d’environ 70 % depuis le début de l’année.

Il s’agit d’une augmentation spectaculaire si l’on considère que, sur la base du prix par téraoctet, nos prix avaient diminué en moyenne de 20 % par an au cours de la dernière décennie. Une hausse de 70 % peut sembler difficilement acceptable tant que l’on ne comprend pas la réalité sous-jacente : les coûts d’approvisionnement d’Everpure pour de nombreux composants semi-conducteurs à fort volume ont augmenté de 300 % à 900 % (de 4x à 10x) depuis la mi-2025. Dans certains cas, les fournisseurs n’ont pas été en mesure de livrer les volumes engagés en raison de la forte demande, nous amenant à trouver des sources alternatives, à des prix plus élevés, afin de respecter les délais de livraison promis. Alors que les coûts globaux d’approvisionnement ont commencé à augmenter progressivement au troisième trimestre 2025, ils ont à peu près doublé entre décembre et janvier, puis ont de nouveau doublé ou triplé en février et mars.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande durera malheureusement bien plus longtemps que la perturbation liée au COVID, pour deux raisons principales. Premièrement, les fabricants de puces orientent leur capacité de production limitée vers des composants liés à l’IA, à plus forte marge. Cela réduit encore davantage l’offre de puces nécessaires à d’autres usages, ce qui en augmente le prix. Deuxièmement, il faut des années et des milliards de dollars pour construire de nouvelles installations de fabrication et les rendre pleinement opérationnelles. Ces installations nécessitant des équipements de très haute technologie, leurs coûts augmentent également. Si la demande liée à l’IA ne ralentit pas dans l’année à venir, ces niveaux de coûts pourraient se maintenir pendant de nombreuses années.

Everpure se situe à l’intersection des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs et des clients qui dépendent de nos systèmes. Nous faisons face à la fois à la hausse spectaculaire et aux contraintes d’approvisionnement en composants, ainsi qu’à la frustration de nos clients confrontés à des pénuries et à des hausses de coûts imprévues. C’est dans les périodes difficiles que la véritable nature d’une personne ou d’une organisation se révèle. Je souhaite être très clair quant à notre philosophie d’entreprise et à notre engagement envers vous durant cette crise.

Malgré la hausse des coûts en décembre et janvier, Everpure a respecté ses prix pour les devis en cours conformément à leurs conditions, qui étaient alors de 60 à 90 jours. Pendant cette période, nous avons fait preuve de transparence et avons informé nos clients et partenaires de distribution que des augmentations de prix interviendraient au cours de notre nouvel exercice fiscal. Nous avons appliqué une première augmentation début février, en passant à des délais d’expiration de 30 à 60 jours. Alors que les coûts continuaient d’augmenter, nous avons annoncé puis mis en œuvre une seconde hausse afin de sécuriser nos chaînes d’approvisionnement et notre capacité à honorer les commandes. Nous proposons désormais des devis avec des délais d’expiration de 30 jours, les coûts et la disponibilité des composants évoluant encore plus rapidement.

Nous maintenons nos hausses de prix nettement en dessous de l’augmentation réelle de nos coûts d’approvisionnement. Cela est rendu possible grâce à plusieurs avantages durables d’Everpure qui nous différencient de la concurrence :

Simplicité de conception de nos produits : la simplicité de conception de nos produits matériels réduit le nombre total de composants nécessaires. Une part plus importante de la valeur de nos produits repose sur notre logiciel, dont les coûts n’ont pas connu d’augmentation significative.

Conception intégrée matériel et logiciel : notre équipe d’ingénierie s’appuie sur notre logiciel pour proposer des solutions reposant sur les composants les moins coûteux sans compromettre les performances.

Compression de données supérieure : les avancées récentes de nos capacités de compression de données, leaders du marché, augmentent la capacité utile effective et compensent les pressions sur les coûts des supports.

Avantage Evergreen : notre technologie et nos programmes Evergreen permettent aux clients d’améliorer en continu la capacité et les performances de leurs produits existants dans le cadre de leurs abonnements Evergreen.

Technologie DirectFlash : notre technologie unique DirectFlash™ nous permet d’utiliser de manière beaucoup plus efficace la mémoire Flash dans nos systèmes.

Intégrité : nous avons choisi de partager l’impact de cette crise avec nos clients et partenaires et d’honorer nos engagements.

Nous ne chercherons pas à tirer profit de cette crise. Nous avons affirmé cet engagement lors de notre conférence sur les résultats de février, en indiquant explicitement que nous opérerions dans la partie basse de notre fourchette historique de marge brute produit, en absorbant une partie de ces coûts. Nous faisons le choix de partager ce fardeau avec nos clients. À ce titre, nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre tarification et de cohérence dans nos relations avec nos clients, nos partenaires de distribution et nos fournisseurs. Nous entendons nous distinguer sur le marché par notre transparence, notre qualité, notre innovation continue, notre compétitivité prix, nos conditions commerciales et notre capacité à honorer les commandes. De plus en plus, nos clients et partenaires reconnaissent Everpure.

Il est certain que certains concurrents utiliseront cette communication pour affirmer qu’ils bénéficient de meilleurs contrats fournisseurs à long terme. Le comportement du secteur suggère le contraire : les hausses de prix des concurrents ont commencé dès décembre, et leurs devis actuels ont des durées de validité d’une semaine, voire moins. Everpure bénéficie de relations exceptionnelles avec ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement, sans équivalent, et nous respectons profondément la manière dont ils ont collaboré avec nous durant cette crise.

Les relations commerciales et la confiance se construisent sur des relations cohérentes et durables avec l’ensemble des parties prenantes : clients, fournisseurs, partenaires de distribution, employés et actionnaires. Les périodes difficiles exigent plus que jamais une communication transparente et des pratiques équitables. Nous restons engagés à être un partenaire de confiance sur le long terme ».