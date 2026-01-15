Veeam a officialisé l’acquisition d’Object First, un fournisseur d’appliances de sauvegardes immuables étroitement liées à son écosystème. L’information a d’abord été rapportée par le site StorageReview le 10 janvier puis confirmée par l’éditeur. La discrétion de l’annonce, qui n’a pas l’objet d’un communiqué, peut s’expliquer par la volonté de ne pas brouiller l’image de Veeam, comme pur spécialiste du logiciel du stockage, agnostique sur les solutions matérielles.

Créée en 2022 par les fondateurs de Veeam, Object First s’est spécialisée dans les appliances de stockage objet S3 immuables dédiées aux environnements Veeam. Sa solution Ootbi (Out-of-the-Box Immutability) repose sur un principe simple : fournir une cible de sauvegarde sécurisée, préconfigurée et immuable par défaut, afin de protéger les données contre les ransomwares et les attaques visant les sauvegardes. Sa gamme d’appliances va de petits systèmes adaptés aux PME ou systèmes en périphérie à des clusters évolutifs pouvant dépasser plusieurs pétaoctets de capacité.

« Object First permet à Veeam de proposer une solution pré-intégrée et facile à déployer, qui complète notre écosystème de partenaires existant », a expliqué un porte-parole de Veeam à nos confrères de CRM.

« Notre stratégie reste inchangée : nous privilégions les logiciels et les partenaires, en donnant aux clients les moyens de déployer les solutions Veeam où et comme ils le souhaitent », a-t-il ajouté, cherchant à rassurer le channel.

Selon StorageReview, les programmes partenaires continueront de fonctionner séparément le temps d’élaborer le plan d’intégration des deux entreprises. Object First, qui a démarré il y a moins d’un an ses opérations en France, séduit le channel et revendique déjà 140 partenaires dans l’hexagone.

