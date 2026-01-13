La filiale belge de l’opérateur français Sewan acquiert l’un de ses partenaires depuis 10 ans : le prestataire de services TechIT.be.

Fondé en 2010 et basé à Grez‑Doiceau, près de Wavre, au sud-est de Bruxelles, TechIT.be se spécialise dans les services télécoms et IT : internet, téléphonie, cloud, sécurité, support et infrastructure.

Avec cette acquisition, Sewan revendique désormais d’une équipe de 40 collaborateur·rice·s en Belgique et vise un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2026.

« Avec plus de 25% de croissance attendue en 2025, nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre un projet européen d’envergure », se félicite le PDG de TechIT, Dimitri Rolin. « L’association des modèles de vente indirecte en marque blanche et de l’activité de courtage de TechIT.be étend la couverture du marché belge et renforce la capacité à adresser des besoins corporates européens », précise le communiqué.

« Cette acquisition illustre notre ambition d’étendre notre modèle en Europe tout en conservant une approche locale forte », ajoute Thomas Gros, PDG de Sewan en Belgique (cf. photo).

Pour mémoire, Sewan s’est implanté en Belgique en 2019 en rachetant l’opérateur 3StarsNet et a lancé la marque Sewan Belgium en 2020. A l’époque, Thomas Gros disait de l’équipe du siège français de Sewan : « Nous avons très vite senti qu’ils considéraient la Belgique comme un pays à part entière, riche de ses particularités et enjeux, et non pas comme une région de France annexée (…) C’est fondamental, car si les besoins marché sont bien les mêmes, les réponses qu’il est possible d’apporter en marque blanche diffèrent profondément ».