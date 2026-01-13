La filiale belge de l’opérateur français Sewan acquiert l’un de ses partenaires depuis 10 ans : le prestataire de services TechIT.be.

Fondé en 2010 et basé à Grez‑Doiceau, près de Wavre, au sud-est de Bruxelles, TechIT.be se spécialise dans les services télécoms et IT : internet, téléphonie, cloud, sécurité, support et infrastructure.

Avec cette acquisition, Sewan revendique désormais d’une équipe de 40 collaborateur·rice·s en Belgique et vise un chiffre d’affaires de près de 20 millions d’euros en 2026.

« Avec plus de 25% de croissance attendue en 2025, nous sommes enthousiastes à l’idée de rejoindre un projet européen d’envergure », se félicite le PDG de TechIT, Dimitri Rolin. « L’association des modèles de vente indirecte en marque blanche et de l’activité de courtage de TechIT.be étend la couverture du marché belge et renforce la capacité à adresser des besoins corporates européens », précise le communiqué.

« Cette acquisition illustre notre ambition d’étendre notre modèle en Europe tout en conservant une approche locale forte », ajoute Thomas Gros, PDG de Sewan en Belgique (cf. photo).

Pour mémoire, Sewan s’est implanté en Belgique en 2019 en rachetant l’opérateur 3StarsNet et a lancé la marque Sewan Belgium en 2020. A l’époque, Thomas Gros disait de l’équipe du siège français de Sewan : « Nous avons très vite senti qu’ils considéraient la Belgique comme un pays à part entière, riche de ses particularités et enjeux, et non pas comme une région de France annexée (…) C’est fondamental, car si les besoins marché sont bien les mêmes, les réponses qu’il est possible d’apporter en marque blanche diffèrent profondément ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


Sewan fête le premier anniversaire de Sewan Belgique
La société parisienne de solutions de communication et d’hébergement de données célèbre le premier anniversaire de sa seconde acquisition à l’international. Deux ans après le rachat de 3StarsNet, un fournisseur belge de voix sur IP...

Universal Connect rejoint Iperlink au sein de la galaxie Sewan
Dans les derniers jours de 2016, l’opérateur de services Cloud Sewan a racheté l’un des ses distributeurs, l’intégrateur normand de téléphonie centrex Universal Connect. Il s’agit d’une « opération opportuniste » qui ne s’inscrit « pas directement dans...

Sewan recrute de nouveaux partenaires dans toute la France
Sewan, acteur européen de premier plan spécialisé dans les télécoms et le cloud, accélère sur l’indirect et annonce le lancement d’une nouvelle campagne de recrutement de partenaires intégrateurs IT/ Télécom et revendeurs souhaitant faire évoluer...

Sewan annonce une levée de fonds record de 75 millions d’euros
Sewan a pris un coup d’avance sur ses concurrents en réalisant une nouvelle levée de fonds de 75 M€. Septième plus grosse levée de l’année dans la technosphère française, cette opération est destinée à financer...

Sewan se renforce dans le cloud avec l’acquisition d’Ikoula
A la veille de l’ouverture du salon IT Partners, Sewan tire vers lui les projecteurs en annonçant l’acquisition d’Ikoula, spécialiste de l’hébergement, des serveurs dédiés et parmi les pionniers du cloud en France. Les conditions...