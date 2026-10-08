Samsung Electronics pulvérise tous les records de bénéfices sur un seul trimestre. Selon ses chiffres préliminaires, le groupe sud-coréen a dégagé un bénéfice opérationnel de 107.400 milliards de wons, soit 80,2 milliards de dollars, au troisième trimestre 2026 clos fin septembre. Ses profits ont ainsi été multipliés par près de neuf sur un an.

Cette performance, qui dépasse les précédents records établis par Saudi Aramco, Apple ou Nvidia, est portée par l’explosion de la demande en mémoires pour les infrastructures d’intelligence artificielle. En parallèle, le chiffre d’affaires du constructeur a plus que doublé (+ 127 %) sur un an, à 146 milliards de dollars.

Cette performance est largement portée par l’explosion de la demande en mémoires pour les infrastructures d’intelligence artificielle. Leader mondial des DRAM et numéro deux des mémoires HBM, Samsung profite notamment des investissements massifs des opérateurs de centres de données et des hyperscalers dans les accélérateurs IA.

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La forte demande et les tensions persistantes sur les capacités de production poussent également les prix à la hausse. Selon TrendForce, les prix contractuels des DRAM ont encore progressé de 15 % au troisième trimestre, après un bond de 60 % au trimestre précédent.