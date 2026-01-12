L’éditeur floridien Kaseya annonce licencier 250 personnes sur 5.000. Cette nouvelle vague de suppression de postes fait suite à un licenciement de 200 personnes en octobre 2025.

« Un certain nombre de postes sont supprimés afin d’harmoniser nos équipes commerciales et d’offrir une meilleure expérience client (…) Ces mesures garantissent que nos effectifs, nos postes et notre modèle opérationnel sont alignés sur notre stratégie d’investissement ciblée et sur les domaines qui auront le plus grand impact pour nos clients. Environ 5% de l’effectif total de Kaseya à l’échelle mondiale a été touché », déclare Xavier Gonzalez, directeur de la communication de Kaseya, dans un communiqué.

Pour mémoire, ces deux vagues de licenciements font suite à la prise de fonction, en juin 2025, d’une nouvelle PDG chez Kaseya, Rania Succar (cf. photo).