JCD Groupe fait un premier pas vers une transition actionnariale en douceur en annonçant l’entrée à son capital de deux partenaires financiers de long terme : Crédit Mutuel Equity, la structure de capital-investissement de la banque mutualiste, et Groupe ILP, investisseur spécialisé dans le renforcement des fonds propres des PME du Grand Est.

Cette première opération financière vise trois objectifs simultanés : permettre aux deux dirigeants du groupe, Jean-Christophe et Sophie Accorsi, de transformer une (petite) partie de leur patrimoine en liquidités, fidéliser des managers clés en les associant au capital et donner les moyens au groupe de faire de la croissance externe.

Réalisant 32 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de 85 collaborateurs, le groupe entend franchir rapidement le seuil des 40 millions d’euros en élargissant son périmètre géographique autour de son bassin historique en Lorraine et au Luxembourg via de de nouvelles acquisitions.

JCD Groupe a déjà réalisé deux opérations de croissance externe ces dernières années : le rachat de Global Info en 2020 et l’acquisition du spécialiste GED Digidoc l’année dernière. En parallèle, il a lancé une activité de cybersécurité en partenariat avec le Luxembourgeois RCarré. Le renforcement de ses fonds propres doit lui permettre d’accélérer cette dynamique.

Au passage, eux cadres du groupe font leur entrée au capital, dont le directeur général délégué techniques et services, Pierre George, rentré dans l’entreprise en novembre 2024. Jean-Christophe Accorsi précise que quatre à cinq autres collaborateurs devraient également se voir proposer une prise de participation dans les prochains jours, toujours dans une logique de fidélisation des compétences clés.

« L’idée est de fidéliser les personnes qui comptent pour l’entreprise et s’y sentent investies », selon Jean-Christophe Accorsi (photo). « Cette opération est aussi une façon de sécuriser notre ancrage territorial et de m’entourer de personnes à qui je peux poser des questions, histoire de ne pas être le patron tout seul », résume-t-il