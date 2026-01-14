Cyllene annonce l’ouverture début février d’une filiale opérationnelle à Papeete, la capitale de la Polynésie française. Objectif affiché : assurer à ses clients une continuité de son support de niveau 3 la nuit et offrir un service sans interruption quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Avec ses 12h00 de décalage par rapport à la métropole, Tahiti est donc le lieu idéal pour implanter un centre de service capable de prendre le relai des équipes de métropole lorsqu’elles débauchent.

« C’est une façon de combattre l’offshore, dont le follow the sun est le principal argument, tout en restant souverain », expose Olivier Poelaert, président de l’entreprise de services numériques. L’agence de Papeete sera dirigée par Vincent Ménard, actuel patron de l’activité Oracle de Cyllene. Natif de Tahiti, celui-ci revient au pays après quinze années de Métropole. Un expert Palo Alto est également en cours de recrutement pour l’ouverture. L’objectif de Cyllene est de rassembler rapidement une dizaine d’experts sur les principales technologies qu’il couvre, y compris les plateformes Power.

Cyllene dispose déjà d’un service de support d’une quarantaine d’ingénieurs accessible 24 heures sur 24. Mais, basé en Métropole et fonctionnant en « trois huit », celui-ci ne permettait pas jusqu’à présent d’escalader jusqu’au plus haut niveau la nuit.

