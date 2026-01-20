En amont du salon IT Partners 2026, Nicolas Aubé, président et fondateur de l’opérateur Celeste, dévoile les dernières innovations apportées à son portefeuille télécom, cloud et cybersécurité.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de votre entreprise ?

Nicolas Aubé : Celeste est un opérateur fibre et cloud qui protège les données des entreprises et collectivités grâce à son infrastructure propriétaire : plus de 13 000 km de réseau fibre en France et en Suisse, 6 datacenters dont 4 certifiés ISO 27001 et HDS. Nous travaillons avec 75 revendeurs et 160 partenaires actifs en France.

Channelnews : Qu’avez-vous choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Nicolas Aubé : Nous présentons notre solution cloud Openshift, afin d’apporter aux entreprises une alternative à VMware. Cette offre répond à une attente forte du marché : disposer d’une alternative performante, hébergée sur une infrastructure basée sur des logiciels libres.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de votre activité en 2025 ?

Nicolas Aubé : Malgré un contexte de ralentissement économique et de faiblesse de l’investissement sur les marchés publics, notre activité a progressé en 2025. Elle a été portée par deux leviers : la réalisation d’interconnexions privées pour des sites sensibles de clients Grands Comptes, et l’accompagnement des entreprises dans la migration de leurs données des solutions Cloud existantes vers des environnements souverains.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Nicolas Aubé : Nous avons déployé deux plateformes digitales. La première permet à nos clients de souscrire directement à nos offres de services en ligne tandis que la seconde permet à nos fournisseurs de consulter et de se positionner sur nos interventions de déploiement et de maintenance.

Channelnews : Avez-vous annoncé des évolutions dans votre réseau partenaires ?

Nicolas Aubé : Les deux évolutions majeures sont e-celeste, notre plateforme qui simplifie aussi l’accès à nos services pour nos partenaires, et la commercialisation de notre solution alternative à VMware, basée sur OpenShift.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Nicolas Aubé : Nous anticipons une dynamique comparable à celle de 2025, portée par la montée en puissance de nos offres Cloud souveraines et l’accompagnement de nos clients dans leur transformation numérique.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour 2026 ?

Nicolas Aubé : Nos priorités seront de poursuivre la digitalisation de nos processus et intégrer des solutions d’intelligence artificielle dans nos méthodes de travail et nos interfaces clients et fournisseurs.

 

