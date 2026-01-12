Cinq questions à Marion Chaparro, directrice de la communication de Free Pro, qui sera exposant sur l’édition 2026 d’IT Partner.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier/le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Marion Chaparro : Free Pro est la branche B2B du Groupe Iliad. Notre mission est de permettre aux entreprises de fonctionner en toute sérénité en garantissant trois piliers essentiels : une connectivité fiable, une sécurité renforcée des données et la continuité de l’activité. Aussi notre objectif est de rendre les technologies simples, performantes et accessibles à toutes les entreprises, des TPE aux grands groupes. Actuellement nous avons 600 partenaires actifs : revendeurs, intégrateurs, corporate reseller…

Channelnews : Quel est le produit/la solution que votre entreprise a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Marion Chaparro : Nos offres PRO seront à l’honneur lors de cette édition. Il s’agit d’un portefeuille de solutions comprenant la Freebox Pro, des forfaits mobile, de la téléphonie d’entreprise ainsi que des liens réseau, de la cybersécurité et des solutions Cloud en marque blanche. Les partenaires de proximité ont vocation à s’appuyer sur ces offres pour apporter des services associés.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Marion Chaparro : Nous sommes sur une dynamique d’hyper croissance dont le channel a été un excellent contributeur. Nos offres Pro et en particulier la nouvelle Freebox Pro ont boosté le business en 2025. Cette dernière inclut notamment de la téléphonie, des sauvegardes cloud et de la cybersécurité embarquée. Nous avons constaté une accélération du business sur les forfaits mobiles. Le réseau 5G de Free Pro contribue avec le sans engagement à nous faire gagner de très belles affaires avec nos partenaires.

Channelnews : Avez-vous annoncé (ou prévoyez-vous d’annoncer) des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Marion Chaparro : Nous travaillons notamment à une nouvelle solution de forfaits mobile.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Marion Chaparro : Nous restons sur la même dynamique qu’en 2025 avec une forte croissance en objectif.