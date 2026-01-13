Yves Pellemans vient d’annoncer son départ du groupe d’origine bordelaise Cheops Technology. Il l’avait rejoint en juin 2024 en tant que directeur général délégué avec pour pour mission principale de structurer et diriger sa nouvelle unité de business « IA & data analytics ».

De façon plus officieuse, il avait vocation à piloter les activités Ile-de-France du groupe et à succéder à son directeur général délégué historique, Didier Delhoste, qui accompagne le PDG, Nicolas Leroy-Fleuriot, depuis 20 ans. C’est donc avec une réelle surprise que le marché a appris ce départ hier. Yves Pellemans n’en a pas dit plus pour l’instant.

Les parties se quittent toutefois en bons termes, l’ensemble des équipes de Cheops rendant hommage à l’ex-DG délégué sur son compte Linkedin, y compris son PDG.