Le géant mondial de la distribution IT, TD Synnex, a publié de solides résultats pour le quatrième trimestre de son exercice 2025, clos fin novembre. Le chiffre d’affaires s’élève à 17,4 milliards de dollars, en hausse de 9,7% sur un an, dépassant la fourchette haute des attentes du grossiste. Les activités européennes affichent une excellente performance avec des revenus de 6,5 milliards de dollars, en progression de 18,1% sur un an. À taux de change constant, la croissance est de 7,7% au niveau mondial et de 11,2% en Europe.

La facturation brute sur le trimestre a progressé de 14,7% sur un an pour atteindre 24,3 milliards de dollars. Elle a été largement portée par la filiale dédiée aux hyperscalers Hyve Solutions en hausse de 50%. Sans Hyve, la facturation brute a augmenté de 10 %.

La croissance a été portée par toutes les zones géographiques avec un chiffre d’affaires de 9,5 Md$ dans la région Amériques (+2,9%), de 6,5 Md$ en Europe (+18,1%) et avec une poussée à 1,4 Md$ dans la région Asie-Pacifique (+24,7%).

« La croissance en Europe a été plus rapide que prévu, les clients ayant privilégié les logiciels d’infrastructure, les mises à niveau des ordinateurs et la modernisation des infrastructures vieillissantes malgré un contexte macroéconomique morose », a déclaré le PDG Patrick Zammit (photo) lors de sa conférence téléphonique avec les analystes.

Au niveau des résultats financiers, le bénéfice net GAAP s’élève à 248 millions de dollars, en hausse de 27,5%, tandis que le bénéfice par action dilué atteint 3,04 dollars, progressant de 32,8%. En non-GAAP, le bénéfice par action dilué atteint 3,83 dollars, dépassant de 10 cents le consensus des analystes.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2026, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 15,1 et 15,9 milliards de dollars, tandis que les analystes tablent sur 15,7 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté devrait se situer entre 243 et 283 millions de dollars, soit de 3 à 3,5 dollars par action, contre 3,21 dollars visés par le consensus.