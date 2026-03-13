Le fournisseur montpelliérain de services managés de cybersécurité SNS Security annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Netskope afin de renforcer son offre CONNECT dédiée à la sécurisation des accès aux applications cloud, SaaS et aux environnements privés.

Cette collaboration vise à accompagner l’évolution des architectures IT vers des modèles de plus en plus distribués et fortement dépendants du cloud. Selon SNS Security, plus de 60% du trafic réseau provient désormais d’applications cloud ou SaaS, tandis qu’une part croissante des menaces s’y développe également. Les phénomènes de Shadow IT et de Shadow AI contribuent par ailleurs à élargir la surface d’exposition des organisations, rendant insuffisantes les approches de sécurité traditionnelles centrées sur le périmètre réseau.

En intégrant les technologies SSE et SASE de Netskope à son offre CONNECT, proposée en mode MSSP, SNS Security entend accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs architectures vers des modèles Zero Trust et cloud-native. L’offre couvre l’ensemble du cycle de vie des plateformes, de leur déploiement à leur supervision opérationnelle.

« Ce partenariat avec Netskope s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement et répond à une demande croissante de nos clients pour des architectures de sécurité cloud modernes. En venant renforcer notre offre CONNECT, cette collaboration nous permet d’apporter des réponses encore plus adaptées à certains usages spécifiques et de consolider notre capacité d’accompagnement autour des architectures SSE et SASE », détaille dans un communiqué Adrien Vandeweege, directeur général de SNS Security.

De son côté, Netskope figure parmi les acteurs les mieux positionnés du marché de la sécurité cloud. L’éditeur a été distingué comme leader dans les trois dernières éditions du Magic Quadrant du Gartner consacré au SSE et dans les deux dernières éditions du Magic Quadrant consacré au SASE unifié.

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