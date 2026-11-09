Numeum et EY ont publié la seizième édition de leur Top 250 des éditeurs de logiciels français. Malgré une croissance en net ralentissement en 2025, le secteur conserve une rentabilité élevée et reste porté par le dynamisme des éditeurs de taille intermédiaire. Cette nouvelle édition met également en lumière la montée en puissance de l’IA agentique, qui bouleverse les priorités technologiques et commence à transformer les modèles économiques des éditeurs.

En 2025, le chiffre d’affaires édition du panel a atteint 22,4 milliards d’euros, en progression de 2,4% par rapport à 2024. Hors jeux vidéo, segment en recul de 19,4%, la croissance ressort à 5,2%, contre 8,9% en 2024. Malgré ce ralentissement, 83% des éditeurs du panel sont en croissance et autant dégagent un bénéfice d’exploitation (+4 points). Les éditeurs réalisant entre 10 et 50 M€ affichent la meilleure dynamique (+14%), tandis que ceux dépassant 100 M€ ne progressent que de 1%.

Dassault Systèmes conserve la tête du classement avec 5,64 Md€ de chiffre d’affaires édition (+0,5%). Criteo prend la deuxième place avec 1,73 Md€, devant Ubisoft (1,40 Md€), pénalisé par une baisse de 22% de son activité à périmètre comparable. Cegid reste quatrième (1,15 Md€), devant Murex (830 M€) et 74Software (707 M€). Septeo gagne une place au septième rang, tandis que Docaposte fait son entrée dans le Top 10 (12ème dans la précédente édition).

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L’intelligence artificielle agentique devient pour la première fois la priorité technologique numéro un des éditeurs, citée en tête par 48% des répondants (+16 points). À l’inverse, le cloud et le SaaS reculent de 41% à 13% des premiers choix. Désormais, 80% des éditeurs ont intégré des fonctionnalités d’IA générative dans leurs offres, dont 51% les ont déjà mises en production. Le SaaS reste néanmoins prépondérant, représentant 67% du chiffre d’affaires édition. La facturation à l’usage progresse, mais 29% des éditeurs n’ont pas encore défini leur stratégie tarifaire pour l’IA.

Les effectifs continuent de progresser, avec environ 3 000 emplois nets créés en 2025 chez les éditeurs pure players. Les perspectives de recrutement se tassent toutefois : 51% des éditeurs prévoient d’augmenter leurs effectifs en 2026, contre 62% un an plus tôt. Les profils data et IA deviennent les plus recherchés. La R&D mobilise toujours 34% des effectifs des pure players et 48% des éditeurs déclarent avoir formé plus de la moitié de leurs collaborateurs à l’IA générative.

L’international représente désormais 57% du chiffre d’affaires des éditeurs français, contre 55% un an plus tôt. La croissance externe reste également un levier de développement privilégié : 58% des répondants envisagent une acquisition.

Ce panorama a été réalisé sur la base d’une enquête conduite par EY et Numeum entre mai et septembre 2026 auprès de 274 éditeurs de logiciels français. Les comparaisons annuelles sont calculées à périmètre constant.

Liste des sociétés citées dans le classement :

74Software, ACD, ACH @T Solutions, Acteos, Activeo, Adelyce, Adwanted Group, Agence Harmonie, Ageval Solutions, Allshare, Alma, Altays, Amelkis, Apidata, Aprovall, Arc Informatique, Arcad Software, Arche Holding, Archimed, Arpege, AS-Tech Solutions, Assessfirst, Astrée Software – 4CAD Group, Asys, Ateme, Attic+, Auriga, Avanteam, Avenueesolutions, Axess Groupe, Balyo, Baracoda, Bassetti Group, Beemo Technologie, Beetween, Berger-Levrault, Boond Manager, Bow Medical, Braincube, Cegedim, Cegi, Cegid, Centreon, Chapsvision, Ciril Group, Claranova, Clarilog France, Clever Cloud, Codra Ingénierie Informatique, Colibri, Comet Software, Coopengo, Coqliqo, Core Developpement, Criteo, Cypheme, D-Edge Hospitality Solutions (Accor), Dassault Systèmes, Data Legal Drive, Dealt, Delight, Delta RM, Deltamu, Diapason, Digiforma, Digitaleo, Digitech, Dilitrust, Divalto, Docaposte, Don’t Nod Entertainment, DQE Software, DSD System, E-Cervo, Easyvista, Edusign, EIG, Einden, Eksae, Élap, Elcia Groupe, Ellisphere, Enensys, Energisme, Ennov, Enovacom (Orange), ESII, Esker, Eudonet, Eurécia, Eurêka Solutions, Euris, Fasst, Fiducial Informatique, Finance Active, Fulll, GAC Software, Gameloft, Gatewatcher, Generix Group, GHS, GIP Cpage, Graitec, Green Scope, Groupe Equasens, Groupe JVS, Groupe Octime, Groupe Yoni, Hardis Supply Chain, Harfanglab, Harvest, Helix Developpement, Holy-Dis, Horoquartz, ICD International, Ignimission, Immodvisor, Infologic Engineering, Infopro Digital, Infotel, Interactiv’ Technologies, Intescia, Intrasense, Isagri, Isiware, IT-Development, Itesoft, ITO33, Ivalua, Jalios, Jamespot, KBRW, Kelio, Kinara, Kipaware, Klee Group, Knowmore, Kshuttle, Leanpay, Lectra, Letreco (Equisign), Libriciel Scop, Lighton, Linedata Services, LMBA, Logitud Solutions, Lucca, Lumapps Group, Lyra Network, Maarch Groupe Xelians, Macompta.fr, Mailinblack, Maxxing, Median Technologies, Mediarithmics, Medin+, Mediware, Metrixware, MGDIS, Murex, My Unisoft, Myreport, N2F/N2JSOFT, Naelan, Neoledge, Netexplorer, Nexpublica, Nomadia, Novadys, Novamap, Odigo, Olaqin, Ontomantics, Oodrive, Open, Orfeo, Orisha, Oscar CRM, Oslo, Peoplespheres, Peopulse, Planisware, Planity, Plus Que Pro, Positive, Praxedo, Prios, Proginov, Prologue, Pullup Entertainment, Quadient, Rayonnance, RCA, Ringover, Rofim, Rudder, Scality, Scribe I.S., Sekoia, Septeo, Sidetrade, Silae, Sinari, Sixaxe, Sixthfin, Skaleet, Skeepers, Slib, Smag, Softnext, Softway Medical, Sopra Steria Group, Sparteo, Splio, Stilog IST, Stormshield (Airbus), Streamwide, Sword, Sydev, Symtrax, Synox, Syspertec Group, Talentia Software, Talkspirit, Telelogos, Tenor, Tessi, Tiime Software, Topsolid, Travelsoft, Ubisoft Entertainment, Upsun (ex Platform.sh), Val Software, Values Associates, Vérimatrix, Viamedis, Viavoo, Vif Software, Virtualbrowser, Volume Software, Wallix, Webmecanik, Wesoft, Winpharma, Wishibam, Witbe, Xefi Software, Xelya, Youtrust, Zeendoc.