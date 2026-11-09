OpenAI a bouclé une première tranche de 11 milliards de dollars dans le cadre d’un nouveau tour de financement qui valorise le créateur de ChatGPT à 1 250 milliards de dollars. Selon Bloomberg, à l’origine de l’information, cette opération pourrait être complétée dans les prochaines semaines pour atteindre 20 milliards de dollars.

Cette nouvelle levée de fonds intervient quelques mois seulement après un précédent tour de table record de 122 milliards de dollars, annoncé en mars dernier, sur la base d’une valorisation de 852 milliards de dollars. Elle marque toutefois un infléchissement des ambitions initiales d’OpenAI. L’entreprise espérait à l’origine lever jusqu’à 30 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 1 500 milliards de dollars. Le montant finalement obtenu à ce stade et la révision à la baisse de sa valorisation témoignent d’une prudence accrue des investisseurs à l’égard du secteur de l’IA.

Selon Reuters, qui cite deux investisseurs, SoftBank et le fonds d’investissement émirati MGX participent à cette nouvelle opération. Les autres participants n’ont pas été précisés.

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Cette opération intervient alors qu’OpenAI a repoussé son projet d’introduction en Bourse à 2027. Son principal concurrent Anthropic prépare également son arrivée sur les marchés financiers. Mais les deux entreprises se heurtent à un refroidissement des marchés à l’égard des valorisations de l’IA. Selon Reuters, certains investisseurs évalueraient désormais Anthropic autour de 1 500 milliards de dollars, contre près de 2 000 milliards envisagés précédemment.