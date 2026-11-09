Ce témoignage est tiré de l’intervention de Damien Vignault à la table ronde « Reprendre le contrôle de ses infrastructures : cloud, hébergement, virtualisation et verrouillage technologique », lors de la matinale 01Channel « Souveraineté numérique : le marché est là, comment le conquérir et avec qui ? » , le 2 juillet 2026. Il fait partie du fil rouge de Souveraineté&Business , la rubrique de ChannelNews qui donne la parole à dix-huit dirigeants du channel sur la manière de construire et de vendre une offre souveraine, en partenariat avec Bitdefender.

Hier, les organisations hésitaient à 50-50. Aujourd’hui, elles basculent vers le cloud souverain. Damien Vignault, CEO de Scalair, hébergeur français spécialisé dans les données sensibles, en a tiré une méthode : cloisonner les composants venus de l’étranger, contractualiser la réversibilité et fuir les architectures qui enferment.

Pour Scalair, la souveraineté n’est pas un thème neuf. « On l’entend depuis pas mal d’années, mais ça s’est vraiment accéléré récemment, et ça se voit surtout dans les chiffres », observe Damien Vignault. Ses clients viennent pour héberger leurs données sensibles et faire surveiller l’ensemble de leur SI, afin d’éviter fuites de données, compromissions ou comportements malveillants. Sur son territoire et pour sa cible, la souveraineté est devenue un argument de vente, et l’équilibre des décisions s’est déplacé.

On voit encore des organisations qui se posent la question : est-ce que je mets mes données dans des hébergements souverains ou pas ? Mais là où, avant, c’était 50-50, on sent aujourd’hui un vrai basculement vers le cloud souverain. Damien Vignault, Scalair

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Des puces étrangères, mais cloisonnées

Peut-on déployer un SI souverain ? Oui, répond le dirigeant, avec des hébergements en France, des sociétés de droit français et le respect de l’ensemble des lois sur le traitement des données. Avec une limite qu’il ne cache pas : dans les couches les plus basses, Scalair consomme des puces de chez Intel, AMD ou Nvidia, « qui viennent évidemment d’ailleurs ». Il préfère parler de cloud de confiance : « les clients ont vraiment besoin d’aller chercher un acteur de confiance ».

Les composants venus de l’étranger sont donc isolés. « En tant que cloud provider, chez Scalair, nous cloisonnons absolument les différentes zones pour éviter les fuites de données ou l’accès à des backdoors par certains éditeurs ou certains fournisseurs de matériel. » La prudence vaut pour tous les fournisseurs. « On se méfie de tout, et de tout le monde aussi », résume-t-il. Scalair conduit une analyse de risque et de dépendance aux fournisseurs, avec un objectif simple.

L’idée, c’est qu’aucun fournisseur unique ne puisse nous mettre en défaut, ou mettre en défaut le service que nous rendons à nos clients, parce qu’il serait défaillant. Damien Vignault, Scalair

La réversibilité, critère de choix

La portabilité et la réversibilité pèsent-elles autant que le prix ou la performance ? « Je suis convaincu que c’est un vrai critère de choix », répond Damien Vignault. Les clients le vérifient d’ailleurs : chez Scalair, « nous sommes très fortement audités sur la réversibilité contractuelle que nous proposons, avant même de signer un projet avec un client ». L’hébergeur évangélise aussi sur les environnements PaaS, notamment propriétaires, et a changé de discours sur une architecture longtemps en vogue.

À l’essor des hyperscalers, il y a quelques années, on entendait beaucoup parler d’architectures de type serverless. Aujourd’hui, nous évangélisons plutôt contre ce type d’architecture. Pourquoi ? Pour éviter justement un vendor lock-in vraiment trop élevé. Damien Vignault, Scalair

L’alternative tient en un principe : « Notre vision est plutôt d’utiliser des technologies standards. » Pour une infrastructure conteneurisée, tout un écosystème d’applications est disponible chez à peu près tous les cloud providers, ou peut être intégré en interne, sur site.

L’IA privée, même sur GPU Nvidia

Reste la question des GPU. « Souveraine avec du Nvidia, ça peut paraître un peu curieux, mais je confirme qu’aujourd’hui, on est capable de créer des IA privées », affirme-t-il. Scalair compte « des tas de clients sur des IA privées, cloisonnées, totalement indépendantes des acteurs américains », ou de ceux qui seraient capables d’utiliser les données à des fins commerciales ou d’espionnage.

Faut-il pour autant reconstruire une filière locale ? Il en est « absolument convaincu », en rappelant que l’enjeu se joue à plusieurs niveaux. « J’espère qu’une société comme Mistral arrivera au niveau d’Anthropic, d’OpenAI ou d’autres », dit-il, tout en voyant de la place pour des projets plus modestes, portés par des entreprises locales.