Le spécialiste américain des infrastructures réseau Extreme Networks étudierait la possibilité de se vendre, selon des informations publiées par Reuters. Valorisé près de 3 milliards de dollars en Bourse, le constructeur aurait mandaté une banque d’investissement pour examiner les possibilités de cession après avoir été approché par des acquéreurs potentiels.

Parmi les candidats susceptibles de se positionner figureraient Cisco Systems, Fortinet et NetApp, selon les sources anonymes citées par l’agence. Aucun de ces groupes n’a toutefois confirmé son intérêt. Extreme Networks et NetApp ont refusé de commenter ces informations, tandis que Cisco et Fortinet n’ont pas répondu aux sollicitations de Reuters. À ce stade, aucune offre formelle ni aucun calendrier de transaction n’ont été annoncés.

Fondé en 1996 et basé à Morrisville, en Caroline du Nord, Extreme Networks est spécialisé dans les équipements de commutation Ethernet, les réseaux sans fil et les logiciels de gestion des infrastructures réseau. Le constructeur a progressivement enrichi son portefeuille de solutions de gestion réseau dans le cloud et d’automatisation par l’intelligence artificielle, notamment avec sa plateforme Extreme Platform ONE.

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L’entreprise affiche une dynamique commerciale favorable. Son chiffre d’affaires a atteint 1,28 milliard de dollars sur l’exercice 2026, clos fin juin, en hausse de 12,6%. Au premier trimestre de son exercice 2027, clos fin septembre, ses revenus ont encore augmenté de 10%, à 341,1 millions de dollars. Les revenus récurrents annualisés de ses offres SaaS ont progressé de 22%, à 264,7 millions de dollars. Lancée l’année dernière, Extreme Platform ONE représente désormais plus de 50% des nouvelles commandes d’abonnements.

Une éventuelle cession s’inscrirait dans le mouvement de consolidation du marché des infrastructures réseau, marqué notamment par le rachat de Juniper Networks par Hewlett Packard Enterprise, finalisé en 2025 pour 14 milliards de dollars. L’intégration croissante de l’IA dans l’administration et la sécurisation des réseaux contribue à renforcer l’intérêt stratégique des acteurs de ce secteur.

La révélation de ces discussions a fait bondir le titre Extreme Networks d’environ 17% lors de la séance de vendredi à Wall Street.