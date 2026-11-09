Le patron de Nvidia, Jensen Huang, fait l’objet de plusieurs enquêtes, suite à la révélation de sa liaison extra-conjugale avec Alice Huang, dirigeante de l’entreprise singapourienne Megaspeed. Selon le New York Times, les services de renseignement étatsuniens soupçonnent en effet cette dernière d’être une agente du renseignement chinois et d’avoir tenté d’influencer les décisions du PDG de Nvidia.

Pour rappel, la société de construction de datacenters Megaspeed est cliente de Nvidia, à raison de 4,8 milliards de dollars d’achat de puces en deux ans. L’entreprise est soupçonnée depuis 2025 d’avoir détourné des GPU de Nvidia vers la Chine en contournant les restrictions en place.

De son côté, le ministère de la sécurité d’Etat chinois nie tout lien avec Alice Huang.

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Jensen Huang est convoqué par le Congrès étatsunien pour une audition à huit clos le 18 novembre prochain. D’ici là, le géant des semi-conducteurs dédiés à l’IA a indiqué ouvrir sa propre enquête interne sur son CEO : « Bien que le conseil d’administration n’ait aucune raison de croire que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinera toutes les informations disponibles ».

Avec la médiatisation de cette affaire, l’action de Nvidia a chuté de plus de 8% à l’ouverture de la Bourse de Wall Street, ce lundi 9 novembre.