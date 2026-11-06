Habitué jusqu’ici à des taux de croissance annuels compris entre 10 et 15 %, 4CAD Group a clôturé fin septembre son exercice 2025-2026 sur un chiffre d’affaires quasiment stable par rapport à l’exercice précédent, à environ 115 millions d’euros. Un tassement de la croissance que son dirigeant, Stéphane Letheule, attribue à la faiblesse des investissements industriels en France.

Le dirigeant se satisfait néanmoins d’avoir évité une contraction de l’activité dans un marché difficile. Si ses métiers historiques de distribution et d’intégration des solutions de PTC, Sage, Ansys et Salesforce, qui représentent encore environ 85 % de ses revenus, ont globalement marqué le pas, deux de ses métiers se sont illustrés positivement au cours de l’année écoulée : l’édition logicielle et les solutions de valorisation des données et d’intelligence artificielle.

Astrée Software, pivot d’une nouvelle stratégie d’internationalisation

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La première est issue de l’acquisition en février 2024 d’Astrée Software, éditeur stéphanois spécialisé dans les logiciels de pilotage de la production industrielle (MES). Alors qu’il cherchait initialement à compléter son portefeuille de solutions pour couvrir l’ensemble de la chaîne numérique industrielle, et faute de trouver sur le marché une solution MES disponible correspondant à ses attentes, le spécialiste de la transformation numérique des entreprises industrielles groupe a saisi l’opportunité de racheter Astrée Software.

Une activité dont 4Cad a considérablement renforcé les moyens depuis son acquisition. Ses effectifs sont passés de 90 à 160 collaborateurs, grâce notamment à des recrutements dans la R&D, le développement produit et les fonctions commerciales. Le groupe a également structuré les équipes nécessaires à l’accompagnement d’un réseau international de distributeurs. Historiquement concentré sur la France, la Suisse et le Canada, 4Cad étend désormais sa présence commerciale au Maroc, à la Tunisie, au Portugal, à l’Allemagne, au Benelux et au Royaume-Uni via des distributeurs. l’Italie et l’Autriche et une densification de l’Allemagne sont à l’étude.

La data et l’IA, deuxième relais de croissance

En parallèle, 4CAD Group investit depuis environ deux ans dans le développement de sa propre plateforme de données. Conçue à partir de composants open source, celle-ci vise à collecter et transformer les données de ses clients en interconnectant leurs systèmes PLM, ERP, MES et CRM.

Initialement orientée vers la business intelligence et la production de tableaux de bord, cette plateforme intègre désormais des fonctionnalités d’intelligence artificielle. Le groupe développe notamment des agents capables d’automatiser certaines tâches en s’appuyant à la fois sur les grands modèles d’IA du marché et sur des solutions d’IA privées. Ces développements ont nécessité un renforcement significatif des équipes de R&D.

Stéphane Letheule constate que, malgré les restrictions budgétaires, la data et l’IA continuent de susciter un fort intérêt chez ses clients. Si, globalement, les industriels français examinent beaucoup plus attentivement leurs dépenses informatiques, certains réorientent leurs investissements des grands projets de systèmes d’information traditionnels vers des initiatives de valorisation des données. Ces sujets sont devenus prioritaires dans de nombreux comités exécutifs.

Pour l’exercice 2026-2027, le groupe s’est fixé un objectif de 5 % de croissance, malgré une visibilité toujours très réduite sur l’évolution du marché industriel. A cet effet, 4CAD entend poursuivre ses investissements dans sa plateforme data, l’IA et les solutions MES d’Astrée, tout en continuant à accompagner les grands éditeurs qui constituent le socle de son activité.