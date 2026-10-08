Sfeir monte d’un cran dans le programme partenaires d’Anthropic. Entré au niveau Select du Claude Partner Network en juin, le groupe français de conseil et d’ingénierie vient d’être promu « Preferred » dans le volet services du programme de l’éditeur de Claude. Un statut qui atteste d’un nombre significatif d’experts certifiés et de déploiements clients en production.

Lancé en mars avec un investissement initial de 100 millions de dollars, le Claude Partner Network doit aider Anthropic à industrialiser l’adoption de ses modèles dans les entreprises. Cette enveloppe finance la formation et la certification des partenaires, leur accompagnement technique et des opérations conjointes de développement commercial.

Trois niveaux pour le volet services

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Anthropic a structuré le volet services autour de trois niveaux. Select, le premier, exige au moins 10 personnes disposant d’une certification Anthropic active, deux clients communs déployés en production sur les douze derniers mois et une référence client publique. Preferred porte ces seuils à 100 personnes certifiées, 15 clients en production et trois références publiques.

Le niveau le plus élitiste, Global Premier, impose au moins 1.000 professionnels certifiés, 100 clients en production répartis dans au moins trois régions du monde et 15 références publiques, ainsi qu’un plan d’affaires commun avec sponsors exécutifs identifiés. Pour être comptabilisés, les professionnels certifiés doivent avoir utilisé Claude au cours des 90 derniers jours.

Les promotions ne sont pas validées au fil de l’eau. Anthropic prévoit deux campagnes par an, les 1er janvier et 1er juillet — auxquelles s’ajoute, exceptionnellement, une revue le 1er octobre 2026 pour cette première année de fonctionnement. Les rétrogradations éventuelles sont examinées une fois par an, au 31 décembre.

Plus de 170 collaborateurs certifiés chez Sfeir

Sfeir revendique plus de 170 collaborateurs détenteurs d’au moins une certification Claude reconnue par Anthropic, soit plus d’un cinquième de ses quelque 850 collaborateurs. Le groupe utilise Claude Code avec ses ingénieurs depuis le printemps 2025 et en a généralisé l’usage en interne depuis le début de l’année. « Ce niveau Preferred confirme une conviction que nous portons depuis longtemps : l’IA se juge en production, au contact des équipes qui s’en servent chaque jour », souligne dans un communiqué Didier Girard, directeur général du groupe Sfeir (photo).

L’accompagnement proposé couvre le cadrage des cas d’usage, l’expérimentation, la formation, l’industrialisation et la mise en production. Sfeir met en avant son expertise autour de Claude Code et de Claude Cowork. Sa branche Sfeir Institute, qui forme quelque 6.000 professionnels par an, a par exemple formé et certifié 50 développeurs de l’éditeur français Asys à Claude Code en moins de deux mois.

Sfeir n’est pas le seul acteur français à avoir franchi ce palier. Le cabinet de conseil Sia a également annoncé début octobre son accession au statut Preferred, après avoir été Select. La France est aussi représentée au sommet du programme : Capgemini figure parmi les partenaires Global Premier d’Anthropic, aux côtés notamment d’Accenture, Bain & Company, BCG, Cognizant, Deloitte ou DXC.