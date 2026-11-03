La plateforme SaaS française d’Identity & Access Management (IAM) vient de recruter Olivier Chriv en tant que Customer Success Manager et Dorian Blandin en tant que Product Marketing Manager. Un troisième poste est actuellement ouvert chez Youzer : celui de chef·fe de projet IAM.

L’éditeur souhaite ainsi adresser aussi bien les entreprises en direct que celles qui travaillent avec un partenaire intégrateur. Pour rappel, Youzer a lancé l’an dernier une campagne de recrutement de partenaires intégrateurs, dans le cadre d’une stratégie d’offre souveraine de gouvernance et d’administration des identités (IGA).

« Sur le marché de l’IAM, l’accompagnement projet repose le plus souvent sur des intégrateurs tiers », souligne François Poulet, le PDG de Youzer, dans un communiqué. « En structurant cette équipe, nous faisons le choix de pouvoir porter cet accompagnement en propre, tout en continuant de travailler avec les intégrateurs partenaires sur les projets les plus complexes. C’est une capacité que peu d’éditeurs de notre segment sont en mesure d’offrir ».

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Dans le cadre de ses nouvelles missions, Olivier Chriv (cf. photo) accompagne les clients dans l’exploitation quotidienne de la solution de Youzer, du déploiement initial à la prise en main des équipes en toute autonomie. Quant à Dorian Blandin, il est en charge de structurer la communication produit en interne et d’améliorer la formation de la clientèle sur les cas d’usage et les nouvelles fonctionnalités de la plateforme.

Le poste de chef·fe de projet IAM, toujours ouvert, concerne le pilotage des déploiements, de l’audit initial à la mise en production.