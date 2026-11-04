Lors de son événement VIP Distribution qui s’est tenu à Rome les 14 et 15 octobre dernier, Snom a confié à un parterre de distributeurs Platinum et Gold avoir étoffé son réseau de plus de 500 nouveaux partenaires ces six derniers mois. Le fabricant allemand de téléphones Voice over Internet Protocole (VoIP) souligne avoir nettement renforcé sa présence en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

« Il est essentiel de construire des collaborations durables, de comprendre les besoins spécifiques de chaque marché et de créer les conditions permettant à nos partenaires de développer de nouvelles opportunités commerciales », précise Fabio Albanini, senior vice-président des ventes et opérations de Snom, dans un communiqué. Selon Snom, « l’évolution du programme partenaire et le renforcement des activités de formation contribuent également à soutenir ce développement, avec des initiatives dédiées aux différentes familles de produits et aux scénarios d’application correspondants. L’objectif n’est pas seulement d’augmenter le nombre d’opérateurs impliqués mais de leur fournir les outils et les compétences nécessaires pour faire face à des projets de plus en plus complexes et saisir les opportunités offertes par les différents segments de marché ».

Le fabricant a profité de l’évènement pour partager sa stratégie commerciale avec les partenaires, ainsi que les feuilles de route de différents produits et des initiatives prévues pour soutenir le channel, y compris en précisant les nouveautés du programme partenaires et le dispositif d’accompagnement de l’équipe marcom. Aux sessions collectives se sont ajoutés des entretiens individuels. Les participant·e·s ont ainsi pu examiner les spécificités de leurs marchés respectifs et échanger directement avec les responsables des différents services de l’entreprise.

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Avec l’introduction d’un nouveau modèle haut de gamme, le D895M, Snom a complété et relancé la série D8xx de ses terminaux IP professionnels. Parallèlement, le développement de solutions sans fil et d’un portefeuille spécifique à l’hôtellerie sont prévus courant 2027.

« Le cinquantième anniversaire de notre maison mère, VTech, célébré cette année, et le trentième anniversaire de Snom, que nous fêterons en février 2027, sont deux étapes importantes. La croissance du réseau de partenaires, les investissements dans notre portefeuille et le dialogue constant avec nos partenaires sont les fondations sur lesquelles nous entendons bâtir les prochaines années », conclut Fabio Albanini (cf. photo).