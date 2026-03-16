A l’occasion de son premier événement channel, à Carlsbad, en Californie, Anthropic annonce investir 100 millions de dollars dans son écosystème de partenaires, le Claude Partner Network, et lancer un nouveau programme de certification. Ce programme propose notamment « Claude Certified Architect, Foundations », une certification pour les architectes de solutions développant des applications de production.

« Nous sommes avant tout une entreprise B2B », rappelle le PDG de l’entreprise, Dario Amodei. « Une part importante » de cet investissement de 100 millions de dollars va être allouée directement aux partenaires de l’entreprise d’IA pour la formation, l’aide à la vente, le déploiement chez les clients, les campagnes de co-marketing et les événements conjoints. L’entreprise affirme que son portail partenaires contient les supports de formation de l’Anthropic Academy, des guides de vente utilisés par les employé·e·s d’Anthropic GTM ainsi que la documentation de co-marketing. Un annuaire des partenaires de services qualifiés vise à faciliter le travail des directions achats.

« Nous voulons prouver qu’Anthropic est l’entreprise d’IA la plus engagée envers son écosystème de partenaires », déclare Steve Corfield, responsable du développement commercial et des partenariats chez Anthropic. Steve Corfield est un ancien de Salesforce embauché par Anthropic en novembre dernier. Il prévoit de quintupler la taille de son équipe dédiée au channel de manière à permettre aux partenaires de collaborer avec des équipes internes spécialisées en IA sur des projets clients. « Les architectes techniques d’Anthropic aideront les partenaires à définir la portée de mises en œuvre complexes. Ceux-ci bénéficieront également d’un accompagnement localisé pour leur mise sur le marché à l’international ».

Le créateur de Claude compte d’ores et déjà des prestataires de services d’envergure tels qu’Infosys, Accenture et Cognizant, parmi ses partenaires.

Anthropic a été fondée en 2021 par d’anciens membres d’OpenAI (ChatGPT). La société est valorisée à 380 milliards de dollars. Son chiffre d’affaires annuel atteint plus de 14 milliards de dollars. L’outil de codage agentique Claude Code affiche désormais un chiffre d’affaires annualisé de plus de 2,5 milliards de dollars, soit plus du double depuis le début de l’année 2026. Son image de marque a bénéficié de la rupture affichée d’avec l’administration Trump.