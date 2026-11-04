Porté par l’essor de l’intelligence artificielle, le marché mondial des services d’infrastructure cloud a bondi de 55% au troisième trimestre 2026, selon Synergy Research Group. Une croissance spectaculaire qui profite à l’ensemble des fournisseurs, mais qui s’accompagne d’une redistribution des parts de marché au détriment d’AWS et au bénéfice de Google Cloud.

Avec 167,7 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, le marché mondial du cloud poursuit son accélération. Selon Synergy Research Group, sa croissance atteint 55% sur un an, contre 59% pour les seuls services de cloud public IaaS et PaaS. L’intelligence artificielle représente désormais environ un tiers des dépenses d’infrastructure cloud. Sur douze mois glissants, le marché pèse 558 milliards de dollars.

AWS conserve largement sa première place, mais sa part de marché recule de trois points sur un an, à 26%. Microsoft reste deuxième avec 19% (-1 point), tandis que Google Cloud gagne trois points, à 16%. Les résultats trimestriels confirment cette redistribution : malgré une croissance de 39% de ses revenus, à 46 milliards de dollars, AWS progresse moins vite que le marché. Azure affiche une hausse de 48%, à 33,2 milliards de dollars, tandis que Google Cloud se distingue avec une croissance de 103%, à 30,7 milliards de dollars.

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La montée en puissance des fournisseurs spécialisés dans l’IA contribue également à rebattre les cartes. CoreWeave détient désormais 2% du marché, tandis qu’Anthropic (2%) et SpaceX/xAI (3%) font leur entrée dans le top 10 mondial. Oracle gagne pour sa part un point, à 4%, rejoignant Alibaba Cloud. Ces nouveaux acteurs captent une part croissante des investissements dans les infrastructures d’IA, accentuant la pression concurrentielle sur les hyperscalers historiques.