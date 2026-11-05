CrowdStrike a profité de sa conférence Fal.Con Europe 2026, organisée à Barcelone, pour annoncer la nomination de Roland Stritt au poste de vice-président des alliances européennes. Il aura pour mission d’accélérer le développement de l’écosystème de partenaires de l’éditeur de cybersécurité, de renforcer les relations avec ses partenaires existants et d’accompagner son expansion sur de nouveaux marchés.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’industrie informatique et la distribution, Roland Stritt a notamment dirigé les activités channel EMEA de SentinelOne et de Rubrik, ainsi que les relations avec les grands intégrateurs mondiaux dans la région EMEA chez Palo Alto Networks. Chez SentinelOne, où il a passé plus de cinq ans, il avait évolué jusqu’au poste de vice-président des ventes pour l’Europe centrale et la région EMEA. Il occupait dernièrement les fonctions de directeur des revenus (CRO) du spécialiste du stockage FAST LTA.

Cette nomination intervient alors que CrowdStrike cherche à accélérer sa croissance indirecte en Europe, notamment auprès des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP), des intégrateurs et des distributeurs. Les priorités assignées à Roland Stritt portent sur le développement des services autour de la plateforme Falcon, notamment dans la sécurisation de l’IA, la modernisation des SOC et la consolidation des outils de cybersécurité.

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CrowdStrike entend capitaliser sur la forte dynamique de son écosystème de partenaires. Au deuxième trimestre de son exercice 2027, son activité auprès des grands intégrateurs mondiaux a progressé de près de 50% sur un an. L’activité MSSP du groupe a pour sa part dépassé 1,3 milliard de dollars en valeur contractuelle totale à la clôture de l’exercice 2026, contre moins de 100 millions trois ans auparavant.