Pour succéder à Enrique Lores, parti chez PayPal en février dernier, HP a fait un choix inattendu. Le constructeur américain vient de nommer à sa tête Emma Walmsley, ancienne patronne du laboratoire pharmaceutique britannique GSK. Une dirigeante sans expérience opérationnelle dans l’industrie informatique, mais rompue à la conduite de grands groupes internationaux. Sa mission sera de relancer la croissance de HP dans un marché du PC sous pression et tirer parti de la transition vers l’intelligence artificielle.

Âgée de 57 ans, Emma Walmsley prendra ses fonctions le 4 janvier 2027. Elle succédera à Bruce Broussard, qui assurait l’intérim depuis février et prendra pour sa part la présidence du conseil d’administration, en remplacement de Chip Bergh.

Emma Walmsley a dirigé GSK de 2017 à fin 2025, conduisant notamment la scission de sa branche de santé grand public, devenue Haleon en 2022, et le recentrage du laboratoire sur les médicaments de spécialité et les vaccins. Auparavant, elle avait passé dix-sept ans chez L’Oréal. Elle possède néanmoins une certaine connaissance du secteur technologique puisqu’elle siège au conseil d’administration de Microsoft depuis 2019.

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Sa nomination intervient à un moment charnière pour HP. Le constructeur doit composer avec la hausse du coût des composants mémoire, alimentée par la demande des centres de données dédiés à l’IA, et les perspectives de contraction du marché des PC. Il doit parallèlement réussir la montée en puissance des PC IA et développer ses activités de logiciels et de services pour réduire sa dépendance aux ventes de matériels.

Au troisième trimestre de son exercice 2026, HP a enregistré une hausse de 18% de son chiffre d’affaires dans les PC, malgré un recul de 16% des volumes livrés, grâce à une évolution de ses ventes vers des produits plus haut de gamme. Le groupe anticipe toutefois une nouvelle baisse des volumes du marché en 2027.

En recrutant Emma Walmsley, le conseil d’administration fait donc le pari d’un regard extérieur pour accélérer cette diversification. Bruce Broussard met notamment en avant sa capacité à conduire le changement et à créer de la valeur dans des environnements complexes.