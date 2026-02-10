L’éditeur parisien Jamespot continue d’étoffer son réseau de partenaires souverains autour de sa suite logicielle collaborative. Il noue un partenariat avec l’iséroise Belledonne Communications, spécialisée dans les solutions de communication open source en temps réel. Dans le cadre de cette alliance, le logiciel Linphone de téléphonie sécurisée de Belledonne va être intégré nativement dans la suite collaborative de Jamespot. Objectif : créer une alternative souveraine aux géants étatsuniens tels que Zoom et Microsoft Teams. 

Ce rapprochement a d’abord visé à répondre à l’appel d’offres lancé par la région Occitanie et la centrale d’achat des collectivités – la CANUT – pour équiper près de 2.500 collectivités avec des solutions numériques collaborative 100% européennes, interopérables, maîtrisées, respectueuses des données et reposant sur des technologies ouvertes. Désormais, cette alternative s’adresse aussi aux entreprises et autres collectivités françaises.

Pour mémoire, Belledonne Communications fait également partie du consortium initié par Interstis dans le cadre du projet Hexagone qui propose une suite collaborative souveraine pour le secteur public en alternative française aux solutions américaines telles que Microsoft 365 et Google Workspace.  Thalès utilise d’ores et déjà les librairies de la PME grenobloise pour développer son dispositif interne Citadel Team. « Nous développons et opérons le logiciel mais nous fournissons aussi les plans. Si jamais le fournisseur a une défaillance ou se fait racheter, l’utilisateur pourra continuer à opérer sa solution », souligne Jehan Monnier, le co-fondateur de Belledonne Communications.

 

