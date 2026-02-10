Thales prévoit de recruter plus de 9.000 nouveaux collaborateurs dans le monde pour l’année 2026. Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la dynamique de croissance du groupe, portée par la solidité de son carnet de commandes et par la montée en puissance de ses activités dans la défense, l’aéronautique, le spatial et la cybersécurité. Le groupe a recruté 8.800 collaborateurs en 2025 et au moins 8.000 par an depuis 5 ans.

La France concentrera une part importante de ces embauches, avec environ 3 300 recrutements prévus en 2026. Elle reste ainsi le premier pays contributeur au plan mondial du groupe. Dans le détail, 1630 recrutements sont prévus en Ile-de-France, 290 en Bretagne, 280 en Nouvelle Aquitaine, 270 en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 250 en Occitanie, 220 en Centre-Val de Loire, 180 en Auvergne-Rhône-Alpes et 130 dans les Pays de la Loire.

Au niveau mondial, Thales prévoit de réaliser 800 recrutements au Royaume-Uni, 630 en Amérique du Nord, 530 en Australie, 520 aux Pays-Bas, 450 en Inde, 300 en Allemagne, 240 en Roumanie, 200 à Singapour et 140 en Pologne.

Les métiers ciblés sont majoritairement techniques. Thales prévoit de recruter en priorité des ingénieurs (40%), notamment dans les domaines du logiciel, des systèmes critiques, de l’électronique et des systèmes embarqués. Les compétences en cybersécurité, intelligence artificielle et traitement des données figurent également parmi les profils recherchés, en lien avec les orientations technologiques du groupe.

Thales maintient un effort chiffré en matière de diversité et de formation. En 2025, les femmes ont représenté 32 % des recrutements du groupe. Par ailleurs, 69 % des comités de direction de Thales comptent au moins quatre femmes, avec un objectif affiché de 75 % en 2026. Le plan de recrutements s’appuie également sur un volant important de jeunes talents, avec 1 600 apprentis, du Bac+2 au Bac+5, et plus de 3 000 stagiaires.