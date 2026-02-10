Sage officialise un partenariat avec l’éditeur Yooz, spécialisé dans l’automatisation des processus de facturation clients et fournisseurs, afin d’enrichir son écosystème applicatif à destination des PME et des ETI.

Dans ce cadre, Yooz rejoint l’écosystème technologique de Sage en tant qu’éditeur de logiciels indépendant (ISV). Il vient compléter le portefeuille Dématérialisation pour Sage X3, Sage FRP 1000 et Sage 100, aux côtés des offres Sage Automatisation Comptable, Sage FRP 1000 Dématérialisation et Youdoc. Sa solution cloud sera de plus connectée à la plateforme agréée Sage pour la facturation électronique.

L’objectif est d’apporter aux directions financières des briques complémentaires pour automatiser et fiabiliser les flux comptables, alors que les projets de dématérialisation s’accélèrent à l’approche de la généralisation de la facturation électronique prévue en septembre 2026.

La solution Yooz s’appuie sur des mécanismes d’intelligence artificielle pour automatiser la capture, le contrôle et le rapprochement des factures. L’éditeur met en avant des gains significatifs en productivité, ainsi que des fonctions de détection de fraude et d’archivage légal.

Sur le plan commercial, la solution sera proposée via l’écosystème Sage en France à partir du 23 février 2026. Le partenariat est mondial avec un déploiement dans plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni, l’Espagne, les États-Unis, le Canada et l’Afrique du Sud.

