Après avoir marqué le pas en 2026, les rémunérations de l’IT et du digital devraient retrouver un peu de vigueur en 2027. Le cabinet Robert Half prévoit une progression moyenne de 1,9%, la plus forte parmi les quatre grandes spécialisations couvertes par son Guide des Salaires 2027 : IT & Tech, Finance et Comptabilité, Fonctions support spécialisées et Juridique. Tous métiers confondus, la hausse moyenne ressort à 1,4%.

Le contraste avec l’édition précédente est notable. Pour 2026, le cabinet n’anticipait qu’une progression de 0,89% des rémunérations IT. La hausse attendue pour 2027 reste modérée, mais son rythme a plus que doublé en un an.

Des évolutions contrastées selon les fonctions

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Cette moyenne masque des évolutions très différentes selon les métiers (voir grille ci-dessous). Le salaire médian d’un ingénieur DevOps passe de 72.000 à 73.000 euros, celui d’un lead développeur et d’un expert/ingénieur cybersécurité de 65.000 à 67.000 euros. À l’inverse, celui d’un DSI recule de 150.000 à 141.000 euros, et celui d’un RSSI de 90.000 à 85.000 euros. À Paris, les rémunérations restent supérieures de 8% à la moyenne nationale.

Robert Half insiste surtout sur une rémunération devenue plus sélective. Tous secteurs confondus, 40% des responsables du recrutement se disent prêts à dépasser leur budget salarial initial pour attirer les bons candidats. Parmi eux, 62% invoquent d’abord la nécessité de recruter des compétences spécialisées. « Les employeurs arbitrent leurs budgets de rémunération avec davantage de discernement et privilégient des investissements ciblés dans des compétences spécialisées et rares », résume Matthieu Imbert-Bouchard, directeur général de Robert Half France.

Cyber, data et IA parmi les compétences les plus recherchées

Dans l’IT, cette recherche d’expertise se concentre sur la cybersécurité, la data et l’intelligence artificielle. Le cabinet cite également parmi les compétences les plus recherchées l’analyse de données, le management de projet et la maîtrise des systèmes ERP/CRM.

L’IA commence aussi à peser directement sur les rémunérations. Un tiers des recruteurs interrogés déclarent proposer des salaires plus élevés aux candidats disposant de compétences pertinentes dans ce domaine. Pour Robert Half, le passage des expérimentations à des usages plus opérationnels favorise désormais les profils capables de faire valoir une expérience pratique de ces technologies.

Cette évolution rejoint les conclusions du baromètre 2026 de Silkhom, publié en septembre. Celui-ci décrivait lui aussi un marché IT polarisé : fortes progressions dans la data, reculs sur certaines fonctions opérationnelles de la cybersécurité. Silkhom observait surtout un déplacement de la valeur vers les profils capables d’architecturer, d’industrialiser et de gouverner les technologies.

Les chiffres de Robert Half vont dans le même sens. La hausse des rémunérations se concentre sur des expertises rares et directement liées aux priorités technologiques des entreprises.